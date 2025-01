Chaskibet: Gana 340 apostando 20 soles en jugadas combinadas con los partidos de la Fase 2

Vive y disfruta estos días de la fiebre del fútbol con Chaskibet y las recomendaciones que Líbero te brinda para que puedas multiplicar tus ganancias con las jugadas combinadas. Aprovecha las cuotas de los partidos de la Fase 2 de la Liga 1, el Torneo Argentino, el Brasileirao y la MLS.

Hoy continúa la segunda fecha de la Fase 2 con tres partidos atractivos. Primero Alianza Atlético vs Sport Huancayo, luego Ayacucho FC vs Sport Boys y por último Alianza Universidad vs Alianza Lima.

En el plato fuerte de hoy, hablamos del enfrentamiento entre las Alianzas, la recomendación de Líbero es apostarle a los íntimos como ganadores absolutos teniendo en cuenta que vienen de golear en el debut de la Fase 2 ante Ayacucho FC (4-1).

En cambio, en los otros dos duelos: Alianza Atlético vs Sport Huancayo y Ayacucho FC vs Sport Boys, la recomendación de Líbero es ponerle goles (mínimo +1.5), ya que los cuatro equipos suelen marcar más de un gol en los noventa minutos.

En el Torneo Argentino. el Brasileirao y la MLS también hay cuotas interesantes en Chaskibet que no podrás dejar pasar.

COMBINADA 1

Ayacucho vs. Sport Boys (+2 goles) 1.35

Alianza U. vs. Alianza Lima (V) 1.70

Alianza Atlético vs. S. Huancayo (LE) 1.41

San Lorenzo vs. Cental Córdoba (L) 2.06

Palmeiras vs. Fluminense (L) 1.69

Cuota: 11.27 | Apuesta: 10 soles | Ganancia: 112.66 soles.

COMBINADA 2

Racing Club vs. Gimnasia L.P. (L) 1.91

Gremio vs. América-MG (L) 1.79

Atlanta United vs. Columbus Crew (L) 2.16

Chicago Fire vs. Toronto (-3.25 goles) 1.66

Alianza U. vs. Alianza Lima (+2 goles) 1.41

Cuota: 17.28 | Apuesta: 20 soles | Ganancia: 345.70 soles.

COMBINADA 3

Alianza U. vs. Alianza Lima (+1.75 goles) 1.32

FC. Dallas vs. Los Angeles Galaxy (LE) 1.30

Alianza Atlético vs. S. Huancayo (EV) 1.50

Palmeiras vs. Fluminense (+1.75 goles) 1.43

Ayacucho vs. Sport Boys (LE) 1.32

Cuota: 4.86 | Apuesta: 30 soles | Ganancia: 145.76 soles.