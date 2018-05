Cavaliers de LeBron James se enfrentan a los Raptors en el Game 4 de los NBA Playoffs

Los Cleveland Cavaliers, que van ganando (3-0) en la serie de siete, necesitan solo un triunfo este lunes 7 de mayo (7.30 p.m. - hora peruana) sobre los Toronto Raptors para meterse la final de la Conferencia Este de los playoffs de la NBA.

En el tercer partido, la estrella de los Cleveland Cavaliers LeBron James, acabó el partido con 38 puntos, tras anotar 14 de 26 tiros de campo, incluido un triple de cuatro intentos, dio siete asistencias, capturó seis rebotes, recuperó dos balones y puso un tapón sobre los Toronto Raptors.

Después que los Toronto Raptors habían empatado el marcador con un triple conseguido por el alero novato inglés OG Anunoby, que salió por primera vez de titular en los playoffs de la NBA en el puesto del ala-pívot congoleño español, Serge Ibaka, LeBron James recibió el saque de banda, corrió a través de la pista e hizo el tiro en suspensión decisivo ante la frustración de los jugadores de los Raptors.

Mientras los compañeros de LeBron James fueron a abrazarlo y luego la estrella de los Cavaliers se subió a la mesa de anotadores para celebrar otro triunfo milagroso, como lo había hecho también en la eliminatoria ante los Pacers de Indiana.

Partidos NBA Cavaliers-Raptors

Game 1: Raptors [112-113] Cavaliers - martes 1 de mayo.

Game 2: Raptors [110-128] Cavaliers - Hora: 5.00 p.m. (miércoles 3 de mayo)

Game 3: Cavaliers [105-103] Raptors - Hora: 7.30 p.m. (sábado 5 de mayo)

Game 4. Cavaliers vs. Raptors - Hora: 7.30 p.m. (lunes 7 de mayo)

Game 5: Raptors vs. Cavaliers - Por definirse (miércoles 9 de mayo)

Game 6: Cavaliers vs. Raptors - Por definirse (viernes 11 de mayo)

Game 7: Raptors vs. Cavaliers - Por definirse (domingo 13 de mayo)

HORARIO - NBA

Perú: 7.30 p.m.

Ecuador: 7.30 p.m.

Colombia: 7.30 p.m.

México: 7.30 p.m.

Estados Unidos: 7.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles - California): 5.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 7.30 p.m.

Estados Unidos (Boston - Massachusetts): 8.30 p.m.

Estados Unidos (New York): 8.30 p.m.

Argentina: 9.30 p.m.

Chile: 9.30 p.m.

España: 2.30 a.m. (martes 8 de mayo)

Venezuela: 8.30 p.m.

Bolivia: 8.30 p.m.

Costa Rica: 6.30 p.m.

Nicaragua: 6.30 p.m.

Honduras: 6.30 p.m.

Uruguay: 9.30 p.m.

Paraguay: 9.30 p.m.

Brasil: 10.30 p.m.

Guía TV NBA

DirecTV: ESPN (Canal 621), ESPN 2 (Canal 625), ESPN 3 (Canal 626), NBA TV (644) y NBA League Pass (675).

DirecTV HD: ESPN (Canal 1620), ESPN + (Canal 1621), ESPN 2 (Canal 1623) y ESPN 3 (Canal 1026).

DirecTV Sports 2: Canal 612.

DirecTV - NBA TV: Canal 644 / Canal 677.

Movistar: ESPN 2 (Canal 506) y ESPN (Canal 504).

Movistar HD: ESPN 2 (Canal 741), ESPN (Canal 740) y ESPN + (Canal 743).

Claro: ESPN (Canal 64), ESPN 2 (Canal 65) y ESPN 3 (Canal 66).

Claro HD: ESPN HD (Canal 521), ESPN + (Canal 522), ESPN 2 (Canal 523) y ESPN (Canal 524).

TV: TNT

Live stream: TNTDrama.com o TNT App

NBA Network App