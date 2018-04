Los Cavaliers visitan a los Raptors por el primer partido de las semifinales de la conferencia este

Cleveland Cavaliers vs. Toronto Raptors EN VIVO ONLINE ESPN | hora - canal | Playoffs NBA | Game 1

Cleveland Cavaliers visitan a los Toronto Raptors este martes 1 de mayo desde las 7 p.m. (hora peruana) por el primer partido de las semifinales de la conferencia este. Este compromiso que se jugará en el Air Canada Centre lo podrás seguir EN VIVO y ONLINE por la señal de ESPN.

Los Cleveland Cavaliers parten como favoritos de esta serie pues en la temporada pasada ellos se coronaron como los campeones. Además, en la llave anterior eliminaron a los Washington Wizards.

Por si fuera poco, los 'Cavs' depositarán todas sus chances en lo que pueda hacer LebRon James, máxima figura del equipo.

Por su parte, los Toronto Raptors es el equipo sorpresa de la temporada y confían que en su cancha puedan empezar a dispararse en la serie.

HORARIO - NBA

Perú: 7:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

México: 7:00 p.m.

Estados Unidos: 7:00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles - California): 5:00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 7:00 p.m.

Estados Unidos (Boston - Massachusetts): 8:00 p.m.

Estados Unidos (New York): 8:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

Chile: 9:00 p.m.

España: 2:00 a.m. (miércoles)

Venezuela: 8:00 p.m.

Bolivia: 8:00 p.m.

Costa Rica: 6:00 p.m.

Nicaragua: 6:00 a.m.

Honduras: 6:00 a.m.

Uruguay: 9:00 p.m.

Paraguay: 9:00 p.m.

Brasil: 9:00 p.m.

Guía TV NBA

DirecTV: ESPN (Canal 621), ESPN 2 (Canal 625), ESPN 3 (Canal 626), NBA TV (644) y NBA League Pass (675).

DirecTV HD: ESPN (Canal 1620), ESPN + (Canal 1621), ESPN 2 (Canal 1623) y ESPN 3 (Canal 1026).

DirecTV Sports 2: Canal 612.

DirecTV - NBA TV: Canal 644 / Canal 677.

Movistar: ESPN 2 (Canal 506) y ESPN (Canal 504).

Movistar HD: ESPN 2 (Canal 741), ESPN (Canal 740) y ESPN + (Canal 743).

Claro: ESPN (Canal 64), ESPN 2 (Canal 65) y ESPN 3 (Canal 66).

Claro HD: ESPN HD (Canal 521), ESPN + (Canal 522), ESPN 2 (Canal 523) y ESPN (Canal 524).

TV: TNT

Live stream: TNTDrama.com o TNT App

NBA Network App