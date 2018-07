Ángela Leyva se habría negado a jugar la Copa Panamericana

La selección peruana de vóleibol perdió categóricamente 3-0 en su debut en la Copa Panamericana que se realiza en Santa Domingo. A raíz del resultado varios se preguntaron al por qué de la ausencia de Angela Leyva en el equipo que dirige Carlos Aparicio.

Ante las duras críticas al equipo, Natalia Málaga salió al frente para afirmar que la ausencia de Ángela Leyva es por propia decisión de la voleibolista, quien hace un mes superó una lesión, por lo que esa no sería la causa de su inasistencia.

"Le escribí a Angela Leyva y ni me contestó. Ya crecieron solas parece ni un mínimo de respeto a los dos años conmigo. En la selección mejoraron su condiciones carro y casa ¿y ahora? Qué pena solo le enseñó Luis y Juan qué pena me da", escribió Natalia Málaga en su cuenta de Twitter.

En cuanto a la posibilidad de que Ángela Leyva no participe en la Copa Panamericana por estar en desacuerdo con la presencia de Carlos Aparicio como entrenador, Natalia Málaga fue contundente. "Ellas no están en nivel y asi lo estuvieran para elegir al entrenador, la que se entrega se entrega a todo", agregó.

"Yo digo la verdad no despotrico a nadie, no son agradecidas. Se lo agradecen a Dios ellas venden otra cosa...", sentenció Málaga, quien lamenta el difícil momento que vive la selección peruana de vóleibol.

Tras caer ante Canadá en el debut, la selección peruana enfrenta hoy a República Dominicana.

