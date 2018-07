Stipe Miocic: "Brock Lesnar no merece pelear por el título de UFC"

Stipe Miocic perdió el cinturón de los pesados pesados de UFC ante Daniel Cormier durante el primer round de la pelea estelar del UFC 226 y, en una reciente entrevista para la cadena ESPN, reveló que pretendía pedirle la revancha a 'DC'. Sin embargo, el ingreso de Brock Lesnar al octágono estropeó todos sus planes. Por esta razón, exige al presidente Dana White que le conceda la oportunidad de volver a enfrentar a Cormier.

"Pensé que me iban a entrevistar (después de la pelea ante Daniel Cormier), yo me preparaba para solicitar la revancha. Pero cuando Brock Lesnar venia, yo dije: "me largo de aquí, no necesito este circo”. No comprendo, ¿cómo puede el UFC darle una oportunidad al título a un tipo que no ha peleado en más de dos años, está suspendido, y que sus últimas dos peleas fueron declaradas No-Contest por estar consumiendo sustancia prohibida para mejorar el rendimiento?”, dijo Stipe Miocic.

“Yo quiero una oportunidad al título. Lo merezco. ¿Por cuánto tiempo (Brock Lesnar) no ha peleado? ¿Y el obtiene una oportunidad al título, mientras a mí me dejan de lado?. Parece que el UFC está desesperados por vender PPV”, agregó.

Si en caso el UFC no le da una revancha, Stipe Miocic se verá en la obligación de tomar una decisión radical con respecto a su futuro pues asegura que tiene argumentos suficientes para merecerla por lo hecho en los últimos años en la compañía..

“Limpie la división. Yo la defendí más que cualquier otro, ¿y ahora me dices que no merezco una oportunidad para recuperarlo? No me jodan. Bésenme mi trasero si no creen que lo merezco”, sostuvo.

Stipe Miocic también afirmó que Dana White, presidente de UFC, le pidió disculpas tras la pelea.

“Fue una conversación de dos segundos, se disculpó por todo lo que sucedió en la jaula. Yo simplemente le dije, ”Lo que sea”. Eso era lo que ellos querían que pasara”, concluyó.