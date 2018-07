Valentina Shevchenko peleará con Nicco Montaño en el UFC 228 por el título de peso mosca 

La peruana Valentina Shevchenko tendrá la oportunidad de hacerse con el Campeonato de la división de peso mosca el siguiente sábado 8 de septiembre de este año cuando se enfrente a Nicco Montaño en el evento UFC 228. A continuación, todos los detalles de la palpitante pelea y el resto de la cartelera.

La luchadora estadounidense defenderá por primera vez el título de la UFC ante la popular ‘Bala’ y se llevará a cabo en el American Airlines Center de Dallas, Texas. La peleadora nacional obtuvo el derecho a esta oportunidad tras bajar a la categoría de 135 libras y derrotar a Priscila Cachoeira en el pasado mes de febrero.

PUEDES VER: UFC: rostro de rival de Valentina Shevchenko quedó irreconocible [FOTO]

Montaño opuso resistencia a que se realice esta contienda y ante las numerosas llamadas y mensajes en redes sociales de Shevchenko finalmente tuvo que aceptar. Cabe recordar que la vigente campeona posee un récord de 4-2 como profesional y se hizo con el cinturón femenino de aquella división tras vencer a Roxanne Modaferri en la final del The Ultimate Fighter 26 en el 2017.

NO TE LO PIERDAS: UFC: Valentina Shevchenko conectó 217 golpes y solo recibió uno de Priscila Cachoeira [VIDEO]

Como se recuerda, la nacida en el continente asiático cayó contra la brasileña Amanda Nunes en el UFC 215 el año pasado y no pudo obtener el título de peso gallo. Por eso, decidió marcharse a la categoría mosca y buscar el oro. Hay que señalar que esta lucha no será el estelar del UFC 228.

CARTELERA

- Valentina Shevchenko vs. Nicco Montaño

- Yair Rodrígurz vs. Zabit Magomedsharipov

- Carla Esparza vs. Tatiana Suarez

- Jessica Andrade vs. Karolina Kowalkiewicz

- Aljamain Sterling vs. Cody Stamann

- Jimmie Rivera vs. Johgn Dodson

- Ryan Benoit vs. Roberto Sánchez

- Charles Byrd vs. Darren Stewart

- Geoff Neal vs. Frank Camacho

EL DATO

Valentina Shevchenko tiene un récord de 15 victorias y 3 derrotas en su carrera en el mundo de las artes marciales mixtas.