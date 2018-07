GP Alemania F1 EN VIVO: Con Sebastian Vettel, horarios, canales y clasificación del Gran Premio de Alemania

La Fórmula Uno regresa este domingo 22 de julio (8.10 a.m. - hora peruana / EN VIVO vía FOX Sports 3 y Movistar+ F1) con el GP de Alemania, que se vivirá al máximo en el circuito de Hockenheimring, un escenario que no albergaba un Gran Premio desde 2016, donde al alemán Sebastian Vettel tiene posibilidad de incrementar su ventaja al frente del Campeonato del Mundo, en el ecuador de la temporada.

Después de diez citas, el piloto de Ferrari encabeza la clasificación con 171 puntos, ocho más que el británico Lewis Hamilton (Mercedes), el último campeón del mundo en la Fórmula Uno.

Vettel reforzó su candidatura al título al ganar en Silverstone y, ya en su Alemania natal, desea aumentar su renta para iniciar la segunda parte de la campaña más destacado como líder.

Lograr su quinta corona -la primera con Ferrari- es el gran anhelo de Sebastian Vettel. Con ese propósito triunfó igualmente en Australia, Baréin y Canadá y pisó el podio en Mónaco y Austria.

En la región germana de Baden-Württemberg, sobre un trazado de 4,574 kilómetros que combina grandes rectas con curvas lentas, quiere sostener su regularidad ante la intermitencia de su principal adversario.

La inédita tríada Francia-Austria-Gran Bretaña, con tres semanas de actividad ininterrumpida, se saldó con un pobre balance para Mercedes, no así para Ferrari. Sebastian Vettel y Kimi Raikkonen sumaron 98 puntos para la fábrica italiana; Lewis Hamilton y Valtteri Bottas, tan solo 61 para la escudería anglo-alemana.

"Eso se debió, en gran medida, a nuestros propios errores", reconoció Toto Wolff. "Sin embargo, hay un lado positivo en esto y es que, si bien no maximizamos nuestro rendimiento en cuanto a puntos, sí tuvimos el coche más rápido en las tres carreras", dijo.

A eso se aferra Mercedes en un tramo del curso en el que no hay un claro dominador.

Los tres últimos Grandes Premios se saldaron con tres campeones distintos. Lewis Hamilton, quien acaba de extender su vínculo con las flechas plateadas hasta 2020, ganó en Francia; el holandés Max Verstappen (Red Bull) en Austria y Sebastian Vettel en Gran Bretaña.

Al liderato del piloto germano, en Ferrari suman la alegría por el buen momento de Kimi Raikkonen. El finlandés suma tres podios consecutivos, lo que le ha permitido consolidarse en la tercera posición del Campeonato del Mundo.

En el undécimo GP de Alemania, por tanto, Ferrari medirá su fortaleza y Mercedes buscará la reacción en una cita que establece el ecuador de la temporada.

Por el momento, Red Bull no se está mostrando como alternativa, con Daniel Ricciardo relegado al cuarto lugar (106 puntos) y Max Verstappen al sexto (93), aunque en el pasado GP de Alemania la escudería austríaca sorprendió con un doble podio.

Un objetivo menos pretencioso tiene el español Fernando Alonso. Octavo en Austria y en Gran Bretaña, el dos veces campeón del mundo aspira a mantenerse en la zona de puntos con su McLaren.

"Sabemos que tenemos que trabajar en las rondas clasificatorias de este GP de Alemania para tener una mejor oportunidad el domingo, pero también hemos visto que durante la carrera podemos avanzar y sumar puntos, por lo que el objetivo es lograr lo mismo en Alemania", afirmó.

Fernando Alonso subrayó, no obstante, que "el fin de semana no será fácil" para él. "Las dos carreras antes de las vacaciones de verano son en pistas muy diferentes. Necesitamos trabajar mucho y hacer todo lo posible para adaptar nuestra configuración para cada uno de ellas para tratar de maximizar nuestras posibilidades", dijo.

Su compatriota Carlos Sainz, en cambio, desea encontrar un lugar en el top-10 después de dos carreras alejado de los puestos de cabeza. Renault presentará alguna nueva actualización y el madrileño confía en que resulte beneficiosa en la Fórmula Uno.

GP ALEMANIA, FÓRMULA 1: PARRILLA DE SALIDA F1

1. Sebastian Vettel (1'11.212)

2. Valtteri Bottas

3. Kimi Räikkönen

4. Max Verstappen

5. Kevin Magnussen

6. Romain Grosjean

7. Nico Hulkenberg

8. Carlos Sainz

9. Charles Leclerc

10. Sergio Pérez

11. Fernando Alonso

12. Sergey Sirotkin

13. Marcus Ericsson

14. Lewis Hamilton

15. Esteban Ocon

16. Pierre Gasly

17. Brendon Hartley

18. Lance Stroll

19. Stoffel Vandoorne

20. Daniel Ricciardo (*)

(*) Pilotos sancionados

- Daniel Ricciardo (15º): sanción por cambiar el MGU-K, la unidad de almacenamiento de energía y el control electrónico.

GP ALEMANIA, FÓRMULA 1: HORARIOS

Perú: 8.15 a.m.

Chile: 10.15 a.m.

Argentina: 10.15 a.m.

Ecuador: 8.15 a.m.

Colombia: 8.15 a.m.

Uruguay: 10.15 a.m.

Bolivia: 9.15 a.m.

Venezuela: 9.15 a.m.

Estados Unidos: 8.15 a.m.

España: 3.00 p.m.

España (Islas Canarias); 2.00 p.m.

GP ALEMANIA, FÓRMULA 1: CANALES

Perú: FOX Sports 3.

Ecuador: FOX Sports 3.

Colombia: FOX Sports 3.

Argentina: FOX Sports 3.

Chile: FOX Sports 3.

Bolivia: FOX Sports 3.

Venezuela: FOX Sports 3.

Uruguay: FOX Sports 3.

Paraguay: FOX Sports 3.

Estados Unidos: FOX Sports 3.

México: FOX Sports 3.

España: Movistar+F1.

GP ALEMANIA, FÓRMULA 1: GUÍA TV

FOX Sports 3

DirecTv: Canal 609.

Claro TV: Canal 60.

Movistar: Canal 503.

FOX Sports 3 HD

DirecTV HD: Canal 1609.

Claro TV HD: Canal 519.

Movistar HD: Canal 746.

Con información de la Agencia EFE.