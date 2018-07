WWE Raw EN VIVO: Stephanie McMahon regresa al show este lunes 23 de julio

El WWE Raw de este lunes (7.00 p.m. - hora peruana / EN VIVO ONLINE vía FOX Sport 2) se llevará a cabo en el cuadrilátero del US Bank Arena de Cincinnati, Ohio, con miras a SummerSlam 2018. El show tendrá una invitada muy especial, Stephanie McMahon.

A través de la cuenta de Twitter de la WWE, la hija del presidente de la compañía de Vince McMahon confirmó su vuelta a Raw para dar un anuncio muy especial que beneficiará mucho a la revolución femenina de las DIVAS, que ya lleva dos años de haberse iniciado. Una de las novedades sería el visto oficial para la pelea entre Nia Jax y Ronda Rousey, por el cinturón, para el próximo SummerSlam.

Para Casey Michael, periodista de "Sqaured Circel Sirens" que se especializa en las noticias de la división DIVAS de la WWE, el anuncio de Stephanie McMahon será histórico ya que podría confirmar el primer evento donde solo pelearían luchadoras y este se realizaría en setiembre. De ser así, también habría un nuevo cinturón femenino.

