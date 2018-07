WWE SmackDown EN VIVO ONLINE: Todas las incidencias post Extreme Rules 2018

La WWE llevará a cabo el episodio 987 de SmackDown Live desde las instalaciones del el Mohegan Sun Arena At Casey Plaza de Wilkes-Barre, en la ciudad de Pensilvania. El show de esta noche se centrará en todas las incidencias del Extreme Rules 2018. Transmisión va EN VIVO ONLINE desde las 7.00 p.m. (hora peruana) por Fox Sports 3 y por Libero.pe.

El combate estelar de la noche la protagonizarán Shinsuke Nakamura contra Jeff Hardy y será por el Campeonato de los Estados Unidos. Y es que el domingo pasado el peleador japonés la arrebató sorpresivamente el título al popular ‘Enigma’ luego de propinarle un golpe bajo; por lo que ejecutará su respectiva cláusula de revancha.

AJ Styles continúa firme como vigente campeón Mundial de la WWE tras vencer en ‘Reglas Extremas’ a Rusev. Sin embargo, se pondrá en la búsqueda de un nuevo contrincante con miras al siguiente evento SummerSlam del mes de agosto. Andrade 'Cien Almas', The Miz, Jinder Mahal, Samoa Joe son los favoritos a presentarse, peor puede haber sorpresas.

Con respecto a la división de mujeres, Carmella continúa siendo campeona femenina luego de ganar a Asuka con ayuda de sus secuas James Ellsworth. Quizás haya perdido su oportunidad de tener otra revancha. Otras superestrellas podrían salir en escena como Becky Lynch o Naomi a reclamar su chance.

El 'Equipo No' sufrió una colosal caída el fin de semana y no pudo acabar con el reinado de los 'Bludgeon Brothers', que hicieron trampa para salir victoriosos. La compañía informó que Kane se lesionó; por lo que Daniel Bryan no tendrá a su compañero por un tiempo. ¿Saldrá igual al ring?