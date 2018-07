WWE RAW EN VIVO: Brock Lesnar reaparece este lunes con el cinturón Universal

Brock Lesnar, actual campeón del cinturón Universal de la WWE, reaparecerá este lunes 16 de julio (7.00 p.m. - hora peruana / EN VIVO vía FOX Sports 2) en el programa Monday Night Raw, tras ausentarse en el último Extreme Rules 2018, para responder la orden de Kurt Angle, quien le pidió defender su título luego de los rumores de su presunto regreso a la UFC, empresa de Artes Marciales Mixtas (MMA).

PUEDES VER: WWE Extreme Rules 2018: AJ Styles continúa como vigente campeón Mundial

La idea de Kurt Angle es que Brock Lesnar vuelva al ring y tenga como retador a Bobby Lashley, pensando en SummerSlam. Desde la rivalidad que sostuvo contra The Undertaker, Bill Goldberg y Braun Strowman, la 'Bestia Encarnada' no ha tenido un oponente decente en la WWE. La mayoría duró pocos rounds ante Lesnar.

Si Brock Lesnar no acepta el reto de Bobby Lashley, Kurt Angle se verá en la obligación de despojarlo del cinturón Universal de la WWE y, además, sería capaz de despedirlo de la compañía.

Bobby Lashley, por su parte, manifestó su deseo pelear con Brock Lesnar en cualquier evento de la WWE.

"No sé dónde está Brock Lesnar, pero cuando esté preparado para pelear, yo soy el hombre indicado. Ya sé que ha dicho en otras ocasiones que no quiere volver porque siempre se encuentra a Roman, Roman, Roman... pero ahora hay un nuevo 'big dog', y ese soy yo. Si quiere volver y defender ese cinturón, tiene un nuevo retador. Alguien que ha derrotado al último aspirante. Así que si está preparado para defender ese título, aquí me tiene", dijo Bobby Lashley.

The obsequious GM of #RAW @RealKurtAngle, who can't control his own roster, tries to look good with this amateurish negotiating ploy against my client @BrockLesnar? I'm in my #LasVegas office. Very little time for an injunction or a TRO. How can this be? https://t.co/TyUcYZupqL https://t.co/A4h7P4x3eV