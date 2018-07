WWE Extreme Rules 2018 EN VIVO ONLINE: Incidencias del evento del domingo

La WWE llevará a cabo este domingo 15 de julio el evento Extreme Rules 2018 en las instalaciones del PPG Paints Arena de Pittsburgh, en la ciudad de Pensilvania. El show se transmitirá EN VIVO ONLINE EN DIRECTO a partir de las 6.00 p.m. (hora peruana) por señales de Fox Action y Libero.pe.

La pelea estalar de la noche la protagonizarán AJ Styles y Rusev por el Campeonato Mundial de la WWE. El peleador búlgaro, que cuenta con el apoyo del público estará acompañado de su compañero Aiden English e intentará no desaprovechar la oportunidad otorgada tras derrotar en una lucha quíntuple a The Miz, Samoa Joe, Daniel Bryan y Big E hace varias semanas.

Otro enfrentamiento esperado por los fanáticos es el de Seth Rollins contra Dolph Ziggler por el título Intercontinental en un Iron Man Match de 30 minutos. El que obtenga más victorias se quedará con el cinturón. Hay que recordar que Drew McIntyre no podrá estar en el cuadrilátero.

Con respecto a la división femenina, Nia Jax finalmente podrá tener su revancha ante Alexa Bliss e irá con todo hacia el Campeonato de mujeres de Raw. Sobre la otra marca, Carmella pondrá en juego el título SmackDown frente a Asuka, que viene enfurecida tras las artimañas de James Ellsworth en su contra.

Jeff Hardy también tendrá una pelea de ensueño con Shinsuke Nakamura por el título de los Estados Unidos. La división en pareja estará acalorada pues el "Team Hell No" conformado por Kane y Daniel Bryan regresó y se las verá ante los Bludgeon Brothers.

HORARIOS DEL WWE EXTREME RULES

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 6.00 p.m.

Estados Unidos: 6.00 p.m. (ET) / 3.00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 5.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 7.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 8.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 1.00 a.m. (Lunes 18)

CANALES DEL WWE EXTREME RULES

Fox Action Latino

Movistar TV: canal 184.

DirecTV: canal 561.

Claro TV: canal 325 y 326.

Fox Action HD

Movistar TV: canal 788.

DirecTV: canal 1561.

Claro TV: canal 333 y 623.

Consolas para Streaming

WWE Network: PS3, PS4, XBOX, XBOX ONE PC, Nintendo Switch y Tablet.

CARTELERA DEL WWE EXTREME RULES

- AJ Styles (c) vs. Rusev, por el Campeonato Mundial de la WWE.

- Dolph Ziggler (c) vs. Seth Rollins, por el Campeonato Intercontinental.

- Nia Jax vs. Alexa Bliss, por el Campeonato de Mujeres de Raw.

- Carmella vs. Asuka, por el Campeonato de Mujeres de SmackDown Live.

- Jeff Hardy (c) vs. Shinsuke Nakamura, por el Campeonato de Estados Unidos.

- Bray Wyatt & "Woken" Matt Hardy (c) vs. B-Team (Bo Dallas y Curtis Axel), por el Campeonato por Parejas de Raw.

- The Bludgeon Brothers (Harper y Rowan) (c) vs. Team Hell No (Daniel Bryan y Kane), por el Campeonato por Parejas de SmackDown.

- Finn Bálor vs. Baron Corbin

- Bobby Lashley vs. Roman Reigns