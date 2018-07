Ajedrecistas triunfan en el XXIX Festival Panamericano de la Juventud de Chile

La delegación de ajedrez del Colegio Claretiano, integrada por once ajedrecistas de primer nivel, conquistó dos primeras medallas en el XXIX Festival Panamericano de la Juventud, que se disputó en la ciudad de Santiago de Chile, capital del país sureño. “Excelente presentación de los ajedrecistas peruanos”, destacó el Comité Organizador.

En el Campeonato de la modalidad Blitz, María Gracia Loyola (categoría Sub 16) ganó la medalla de plata, mientras que nuestra campeona Stephanie Puppi (también en la Sub 16) logró la presea de bronce. Laura Huayhuas, a su vez, terminó en el sexto puesto en la categoría Sub 12.

Los Maestros FIDE Jorge Pacheco Asmat y Garri Pacheco Gallardo comandaron la delegación peruana. “Nuestra preparación ha sido buena y agradecemos al director del colegio Claretiano, Reverendo Padre Ronel Chipana, por su apoyo. Nuestros alumnos demostraron un espíritu de lucha digno de este noble deporte”, dijo Jorge Pacheco Asmat.

Los deportistas del Colegio Claretiano, que sacaron la cara por el Perú en el XXIX Festival Panamericano de la Juventud, fueron los siguientes: Nicolás Prialé (Sub 12), Valentino Pablo (Sub 12), Sebastián Chauca (Sub 12), Valeria Chávez (Sub 12), Laura Huayhuas (Sub 12), Yamil Pablo (Sub 14), Iván Araoz (Sub 16), Stephanie Puppi (Sub 16), Daniela Quintana (Sub 16) y María Gracia Loyola (Sub 16) de Lima; así como Sabastián Sifuentes de Trujillo (Sub 12).

El certamen continental se jugó bajo el Sistema Suizo a nueve rondas, lo cual confirma el alto nivel competitivo. Los peruanos Diego Flores (Sub 12) y Aleyla Hilario (Sub 16) fueron primeros en el campeonato clásico.