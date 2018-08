Maestro Internacional Fernando Fernández ganó el XII Festival Internacional de Ajedrez Claretiano 2018

En una excelente presentación, el Maestro Internacional Fernando Fernández, de 28 años, conquistó el título del XII Festival Internacional de Ajedrez Claretiano 2018. Este magno evento se disputó los días 1, 2, 3 y 4 de agosto en el coliseo del Colegio Claretiano con la participación de 527 ajedrecistas del Perú y el mundo.

El MI Fernando Fernández ganó cinco partidas y empató dos (frente al MI Renato Terry y la Gran Maestro Deysi Cori). “El torneo ha tenido un nivel muy alto y felicito a la organización por permitirnos crecer como ajedrecistas. Estoy feliz por la victoria y espero seguir sumando triunfos”, sostuvo el vencedor.

Campeón nacional en el año 2016, el MI Fernando Fernández forma parte de la selección peruana de ajedrez y uno de sus máximos orgullos es haber integrado el equipo que logró el décimo puesto en la Olimpiada de Bakú 2016.

“El ajedrez ayuda mucho a los niños y el sueño de todos es ver al Perú como potencia mundial”, sostuvo Fernando Fernández luego de recibir un trofeo, una medalla y S/ 2000 como premio. En el segundo puesto se ubicó el MI Renato Terry (S/ 1500 y medalla) y el tercer lugar lo ocupó la GM Deysi Cori (S/ 800 y medalla).

Los campeones en las otras categorías fueron los siguientes: Juan Silva (Sub 8), Luis Ramírez (Sub 10), Fiorella Contreras (Sub 12) y Steven Rojas (Sub 16). También se premió a los mejores representantes del Colegio Claretiano: Juan Díaz, Robin Guevara, Jhony Sifuentes, Iván Araoz y la Maestra FIDE Stephanie Puppi.

El Comité Organizador, integrado por los Maestros FIDE Jorge Pacheco Asmat, y Garri Pacheco Gallardo, informó que el XII Festival Internacional de Ajedrez Claretiano otorgó valiosos puntos para el ELO de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) y un total de S/ 14,500 en premios.

El director de Claretiano, R.P. Ronel Chipana Peña, y el presidente de la Federación Deportiva Nacional de Ajedrez, Boris Ascue, entregaron los premios a los campeones.