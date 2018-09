Tyron Woodley vs Darren Till VER EN VIVO FOX Action: horario, transmisión y guía de canales del UFC 228

Tyron Woodley, vigente campeón de la división peso wélter, y el retador Darren Till se enfrentarán este sábado 8 de septiembre (6.30 p.m. - hora peruana / EN VIVO ONLINE vía FOX Action) en el octágono del American Airlines Center en Dallas, Texas, por el 'main event' del UFC 228.

Tras defender el título ante Stephen Thompson, dos veces, y Demian Maia, en una oportunidad, el estadounidense Tyron Woodley buscará repetir el plato frente al inglés Darren Till en una de las peleas más esperada del 2018 en el UFC. Sin embargo, Woodley ha sido criticado por ser un campeón que no suele entretener en sus peleas como sí sabe hacer bien Conor McGregor.

Ante Darren Till, quien lleva un récord de 17 victorias, un empate y cero derrotas, Tyron Woodley tiene la oportunidad de silenciar a todos sus detractores en el UFC 228. Sin duda, será una pelea que promete mucho en Texas.

Por otro lado, la pelea coestelar entre Nicco Montaño y Valentina Shevchenko fue cancelada debido a que la vigente campeona de peso mosca no acudió a los pesajes del UFC 228. El presidente Dana White se molestó por esta posición de Montaño y la despejó de su cinturón.

¿Qué pasará con Valentina Shevchenko? Dana White entendió el malestar de la peleadora kirguisa que representa al Perú en el UFC y le prometió que tendrá otra oportunidad para pelear por el título peso mosca contra otra oponente en un próximo evento de la compañía de Artes Marciales Mixtas (MMA).

HORARIO, PAÍS POR PAÍS: UFC 228

Perú: 5.00 p.m. (preliminares) ; 9.00 p.m. (main card)

Colombia: 5.00 p.m. (preliminares) ; 9.00 p.m. (main card)

Argentina: 7.00 p.m. (preliminares) ; 11.00 p.m. (main card)

México: 5.00 p.m. (preliminares) ; 9.00 p.m. (main card)

España: 12.00 a.m. (preliminares) ; 4.00 a.m. (main card) - domingo 9 de septiembre

Italia: 12.00 a.m. (preliminares) ; 4.00 a.m. (main card) - domingo 9 de septiembre

Francia: 12.00 a.m. (preliminares) ; 4.00 a.m. (main card) - domingo 9 de septiembre

Alemania: 12.00 a.m. (preliminares) ; 4.00 a.m. (main card) - domingo 9 de septiembre

Uruguay: 7.00 p.m. (preliminares) ; 11.00 p.m. (main card)

Chile: 7.00 p.m. (preliminares) ; 11.00 p.m. (main card)

Costa Rica: 4.00 p.m. (preliminares) ; 8.00 p.m. (main card)

Ecuador: 5.00 p.m. (preliminares) ; 9.00 p.m. (main card)

Estados Unidos: 5.00 p.m. (preliminares) ; 9.00 p.m. (main card)

Venezuela: 6.00 p.m. (preliminares) ; 10.00 p.m. (main card)

Bolivia: 6.00 p.m. (preliminares) ; 10.00 p.m. (main card)

GUÍA DE CANALES TV: UFC 228

Perú: FOX Action

Colombia: FOX Action

Argentina: FOX Action

México: Fighting Sports Network

España: PPV

Uruguay: FOX Action

Costa Rica: FOX Action

Ecuador: FOX Action

Venezuela: FOX Action

Bolivia: FOX Action

Estados Unidos: PPV

CARTELERA DEL UFC 228

Principal

Peso Welter: Tyron Woodley (C) vs. Darren Till

Peso Paja: Jessica Andrade vs. Karolina Kowalkiewicz

Peso Pluma: Zabit Magomedsharipov vs. Brandon Davis

Peso Gallo: Jimmie Rivera vs. John Dodson

Peso Welter: Abdul Razak Alhassan vs. Niko Price

Preliminares

Carla Esparza vs. Tatiana Suarez

Cody Stamann vs. Aljamain Sterling

John Dodson vs. Jimmie Rivera

Charles Byrd vs. Darren Stewart

Preliminares UFC Fight Pass

Diego Sanchez vs. Craig White

Jim Miller vs. Alex White

Irene Aldana vs. Lucie Pudilova

Jarred Brooks vs. Roberto Sanchez

Frank Camacho vs. Geoff Neal

UFC 228: FOX Sports - Preliminares

A partir de las 5.30 p.m. (hora peruana)

Movistar: canal 501

DirecTV: canal 604

Claro TV: canal 61

UFC 228: FOX Sports HD - Preliminares

Movistar HD: canal 744

DirecTV HD: canal 1604

Claro TV HD: canal 517

UFC 228: FOX Action - Maind card

A partir de las 9.00 p.m. (hora peruana)

Movistar: canal 184 / 197

DirecTV: canal 561

Claro TV: canal 325 y 326

UFC 228: Fox Action HD - Main card

Movistar TV: canal 788

DirecTV: canal 1561

Claro TV: canal 333 y 623

México (TDT): Canal 38.1 (Argentina)

Satélite

Chile (TuVes HD): Canal 530 (SD)

Ecuador (CNT TV): Canal 800 (HD)

Cable

Bolivia (Tigo Star): Canal 716 (HD)

Ecuador: Canal 93 (SD) y Canal 593 (HD)

Perú: Canal 69 (SD) y Canal 526 (HD)

Ecuador (Grupo TV Cable): Canal 212 (SD) y Canal 307 (HD)

¿CÓMO VER EL UFC 228?

La transmisión del evento UFC 228 estará a cargo por el canal de Fox Action Latino de Movistar TV (184 digital). Asimismo, en el canal 561 del servicio DirecTV y, finalmente, por el canal 325 y 326 de Claro.



También podrás disfrutar de toda la emoción de UFC 228 en alta definición HD por el canal Fox Action HD en los tres servicios de cable disponible en el Perú: Movistar TV (788), DirecTV (1561) y Claro (333 y 623).



Y como ya es una costumbre, UFC Pay Per View será otra opción fantástica para poder ver el UFC 228 (2018) desde la computadora.

También puede verlo a través de la app FOX (DirecTV Play y Movistar Play).

En México, lo podrán disfrutar a través de la señal de Fighting Sports Network.