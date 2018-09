UFC 228 EN VIVO: Hora y canales para ver el evento realizado en Dallas

Este sábado se llevara a cabo el UFC 228 EN VIVO ONLINE desde las 5:00 p.m. (hora peruana) en el American Airlines Center de Dallas. La pelea principal será entre el estadounidense Tyron Woodley y el inglés Darren Till por el título de peso wélter. La peruana Valentina Shevchenko tenía pactado un combate contra Nicco Montaño por el título mundial, sin embargo la pelea fue cancelada.

T-Wood defenderá su título por cuarta vez ante 'El Gorila' Till en una pelea con muchas expectativas. La previa del combate tuvo algunos obstáculos, ya que se rumoreaba que el inglés paso con dificultad el pesaje para disputar el cinturón, pero consiguió aprobar en la balanza.

Lamentablemente, la peleadora nacional, Valentina Shevchenko no podrá enfrentarse a la norteamericana Nicco Montaño por el título femenino mundial de peso mosca. La razón se debe a que la vigente campeona presenta problemas de salud, por lo que fue internada en el hospital.

La pelea entre Jessica Andrade vs. Karolina Kowalkiewicz será el duelo coestelar del evento. Shevchenko expresó su molestia por redes sociales, pidiendo participar en la pelea ante cualquier rival.

"Every fight we evolve, every day we evolve so forget the past. It’s all about the future. The future is me and the future is September 8th.” - @DarrenTill2 is ready for his first shot at a @UFC title. #UFC228https://t.co/0DhVMcPEeu — UFC News (@UFCNews) 7 de septiembre de 2018

La UFC trató encontrar un reemplazo para que Valentina Shevchenko compita por un campeonato interino, pero como no lo lograron se llegó a la conclusión de cancelar definitivamente la pelea.

Jimmie Rivera vs John Dodson será otra de los combates que subirá a la cartelera principal. El duelo estaba programado para las preliminares del UFC 228.

STATEMENT ON #UFC228: As a precautionary measure, UFC flyweight Nicco Montaño was transported to a medical facility Friday morning due to health concerns. The scheduled championship bout between Montaño & Valentina Shevchenko at UFC 228 has been cancelled.https://t.co/C8PeYFSxNI — UFC News (@UFCNews) 7 de septiembre de 2018

Cartelera del UFC 228:

Principal

División Peso Welter: Tyron Woodley (C) vs. Darren Till

División Peso Paja: Jessica Andrade vs. Karolina Kowalkiewicz

División Peso Pluma: Zabit Magomedsharipov vs. Brandon Davis

División Peso Gallo: Jimmie Rivera vs. John Dodson

División Peso Welter: Abdul Razak Alhassan vs. Niko Price

Preliminares

Carla Esparza vs. Tatiana Suarez

Cody Stamann vs. Aljamain Sterling

Charles Byrd vs. Darren Stewart

Preliminares UFC Fight Pass

Diego Sanchez vs. Craig White

Jim Miller vs. Alex White

Irene Aldana vs. Lucie Pudilova

Jarred Brooks vs. Roberto Sanchez

Frank Camacho vs. Geoff Neal

Horarios del UFC 228 EN VIVO ONLINE

País Preliminares Main card

México 4:00 pm 8:00 pm

Honduras 4:00 pm 8:00 pm

Guatemala 4:00 pm 8:00 pm

Ecuador 5:00 pm 9:00 pm

Perú 5:00 pm 9:00 pm

Colombia 5:00 pm 9:00 pm

Panamá 5:00 pm 9:00 pm

Bolivia 6:00 pm 10:00 pm

Venezuela 6:00 pm 10:00 pm

Argentina 7:00 pm 11:00 pm

Brasil 7:00 pm 11:00 pm

Chile 7:00 pm 11:00 pm

Uruguay 7:00 pm 11:00 pm

Canales del UFC 228 EN VIVO ONLINE

Cartelera Principal del UFC 228

Fox Action Premium (Latinoamérica)

Fighting Sports Network (solo para México)

Cartelera Preliminar del UFC 228

Fox Sports para toda Latinoamérica y México

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL UFC 228?

En Internet el UFC 228, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del evento.