¡NO PUEDE SER! Pelea de mañana entre Valentina Shevchenko y Nicco Montaño se canceló

Y todavía no. La pelea entre Valentina Shevchenko y Nicco Montaño por el cinturón de peso mosca mujeres de la UFC, que se iba a disputar mañana en Dallas, Estados Unidos, se canceló a causa del mal estado de salud de la peleadora norteamericana y actual monarca de la categoría.

El combate, que se iba a realizar en el marco del UFC 228, se tuvo que suspender porque Montaño fue hospitalizada hoy por la mañana debido a complicaciones en su organismo al haber realizado el corte de peso. El anuncio fue hecho por la propia UFC en sus redes sociales.

STATEMENT ON #UFC228: As a precautionary measure, UFC flyweight Nicco Montaño was transported to a medical facility Friday morning due to health concerns. The scheduled championship bout between Montaño & Valentina Shevchenko at UFC 228 has been cancelled.https://t.co/C8PeYFSxNI