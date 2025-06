Pacers vs. Thunders: dónde y a qué hora ver el juego 3 de la Final de la NBA en Estados Unidos

Se seguirán vieron las caras, hasta que se demuestre al mejor alzando la copa de la NBA temporada 2025. Con una victoria para cada equipo, Indiana Pacers vs Oklahoma Thunder se enfrentarán en el juego 3 de la Final en el estadio Bankers Life Fieldhouse, donde los amarillos tendrán la ventaja de la localía. Este encuentro será transmitido por el canal televisivo ABC, el streaming oficial NBA League Pass y algunas emisoras de radio.

La ventaja lo inició los Pacers en la apertura de la Final con un resultado corto frente a los Thunders por 111 a 110. Posterior, en el siguiente enfrentamiento, los dirigidos de Mark Daigneault voltearon el marcador, llevándose la victoria de 125 a 108. Igualados buscarán separarse para alcanzar la gloria, asimismo, recuperarán a algunos jugadores, entre ellos, posiblemente se vuelva a ver a Jarace Walker, el pivot de Indiana.

¿A qué hora ver Pacers vs Thunder por el juego 3 de la final en la NBA?

No te puedes perder, el emocionante duelo entre los mejores del básquet nacional, quienes buscarán obtener la ventaja necesaria tras el empate en el global, por lo que, el horario del comienzo dependerá de tu localidad en tierras norteamericanas. Te dejamos el listado de la hora del comienzo para que puedas seguir en VIVO y no te pierdas las jugadas, momentos, y declaraciones importantes.

Horario Pacífico de EE. UU. (Los Ángeles, San Francisco, Las Vegas): 5.30 p.m

Horario Central de EE. UU. (Chicago, Dallas, Houston, Kansas City): 7.30 p.m

Horario Este de EE. UU. (Nueva York, Boston, Miami, Orlando): 8.30 p.m

¿En dónde ver Pacers vs Thunder por la final de la NBA?

El juego 3 se llevará a cabo, este 10 de junio, en Indiana; sin embargo, si no lograste acceder al estadio para ver de manera presencial a las grandes figuras del baloncesto, puedes hacerlo desde la comodidad de tu hogar o trabajo, siguiendo la transmisión en estos tres de medios de comunicación. Será emitida por el canal televisivo ABC, o por la plataforma oficial de la NBA League Pass, que un streaming de suscripción.

Otra alternativa, y de la más antigua, es escuchando la narración desde la estación radial, dependiendo de la localidad. Exclusivamente, para los aficionados de Indiana Pacer en The Fan 1070 AM; y para los de Oklahoma City en la emisora The Sports Animal 98.1 FM.