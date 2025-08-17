- Hoy:
El Team Perú suma más medallas en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025
¡Grata noticias para el deporte peruano! El Taekwondo y la vela nos dan preseas y ya sumamos 16 en la tabla (1 de oro, 3 de plata y 12 de bronce).
El Team Perú que representa el Comité Olímpico Peruano en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 - en competencias a nivel internacional- sumó medallas este domingo, haciendo un total de 16 medallas hasta el momento (1 de oro, 3 de plata y 12 de bronce).
PUEDES VER: Sophie Cunningham es la cuarta lesionada de Indiana Fever | ¿Se perderá la temporada 2025 en la WNBA?
En Semifinales de Poomsae Tradicional Individual Masculino en ASU2025, el peruano Mateo Argomedo cayó ante el.mexicano Obed Martínez y obtuvo la presea de bronce. Asimismo en Poomsae Individual Tradicional Femenino, Fabiana Varillas cayó ajustado en semifinales. Su rival fue la mexicana Aleck Brisa quien ganó 8.940 por 8.930 de la peruana.Perú ganando preseas en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025
Siguiendo en Taekwondo, Mateo Argomedo y Fabiana Varillas lograron para el Perú la presea de plata al ubicarse segundos después de Estados Unidos y por encima de México en la modalidad de Poomsae Estilo Libre Mixtos.
En Tabla a vela, iQFoil Masculino, Bartolomé de las Casas Barbosa logra el tercer lugar y la medalla de bronce. También en Bote Ilca 7, Florencia Chiarella Salas ganó el bronce.
En Bote Ilca 7, Sergio Arturo Gutarra Martínez terminó ena sexta posición. Este lunes Sofía Rubini en Tabla a vela iQFoil Femenino buscará el podio para Perú al ubicarse hasta el momento en una expectante cuarta posición.
Además Ana Ricci clasificó a la final de Clavados, Trampolín 3m. Nuestra deportista terminó la prueba preliminar trampolín 3m femenino donde obtuvo un buen resultado 237 puntos quedando cuarta pasando a la final.
Este lunes Ricci compite en la prueba trampolín de 1m femenino a las 09: 00 a.m (Paraguay) y la final 3m desde las 06 :00 p.m.(Paraguay).
Deportistas peruanos que ganaron medallas en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025
ORO
- 1 Renzo Fukuda, Esgrima, florete individual masculino
Plata
- 2 Valentina Porcella, tiro deportivo escopeta Fosa
- 3 Luciana y Amaro Castillo- Squash dobles Mixtos
- 4 Mateo Argomedo y Fabiana Varillas- Taekwondo Poomsae Parejas Estilo Libre Mixtos
Bronce
- 5 Driulys Rivas - judo, categoría 52kg.
- 6 Lukas Eichhorn - Esgrima , sable individual masculino
- 7 Yasmin Silva - natación, 200 mts mariposa
- 8 Diego Balbi, natación mariposa 100 mts.
- 9 María Karina Galindo, Esgrima, sable individual femenino
- 10 Adriano Viale, Bádminton individual masculino
- 11 Camila Arenas - Taekwondo, modalidad Kyorugui-57kg.
- 12 Francesca Maguiña e Yleymi Muelle - Tenis de campo , dobles femenino
- 13 Mateo Argomedo, Taekwondo, Poomsae Tradicional Individual Masculino
- 14 Fabiana Varillas, Taekwondo Poomsae Tradicional Individual Femenino
- 15 Bartolomé de las Casas Barbosa- Vela, iQFoil Masculino
- 16 Florencia Chiarella Salas- Vela, Bote Ilca 7
