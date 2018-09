UFC 228 EN VIVO: Revisa las peleas estelares del Evento MMA desde Dallas

UFC 228 se llevará a cabo este sábado 08 de septiembre a las 5:00 p.m. (hora peruana EN VIVO ONLINE) desde Dallas. El evento será transmitido por la señal de Fox Action para Sudamérica y por Fighting Sport Network para México, de la misma forma podrás seguir todos los detalles e incidencias que te llevará Líbero.pe.

La pelea estelar de esta jornada será la que protagonicen el estadounidense Tyron Woodley y el inglés Darren Till, ellos en busca del título de peso Wélter. Algunos problemas se presentaron en la previa, pero finalmente Till superó la prueba de la balanza y podrá retar a 'The Chosen One' Woodley, quien defiende su corona por cuarta vez.

Y en la mala noticia del día, la lucha entre nuestra representante, Valentina Shevchenko, y Nicco Montaño por el peso mosca femenino fue cancelado. La campeona estadounidense tuvo que retirarse del combate por problemas de salud, teniendo que ser internada en el hospital para tratarse y recuperarse físicamente lo más pronto posible.

Finalmente, la lucha entre Jessica Andrade y Karolina Kowalkiewicz será la nueva coestelar de la velada, pese a los reclamos en Shevchenko por participar y enfrentar a cualquier rival. A la vez, la pelea entre Jimmie Rivera y John Dodson pasa a ser una de las estelares, la cual en principio se tenía como preliminar del UFC 228.

Cartelera Principal del UFC 228:

División Peso Welter: Tyron Woodley (C) vs. Darren Till

División Peso Paja: Jessica Andrade vs. Karolina Kowalkiewicz

División Peso Pluma: Zabit Magomedsharipov vs. Brandon Davis

División Peso Gallo: Jimmie Rivera vs. John Dodson

División Peso Welter: Abdul Razak Alhassan vs. Niko Price

Cartelera preliminares

Carla Esparza vs. Tatiana Suarez

Cody Stamann vs. Aljamain Sterling

Charles Byrd vs. Darren Stewart

Preliminares UFC Fight Pass

Diego Sanchez vs. Craig White

Jim Miller vs. Alex White

Irene Aldana vs. Lucie Pudilova

Jarred Brooks vs. Roberto Sanchez

Frank Camacho vs. Geoff Neal

HORARIOS DEL UFC 228 EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 5.00 p.m.

Estados Unidos: 5.00 p.m. (ET) / 2.00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 4.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 6.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 7.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 12.00 (medianoche)

Canales del UFC 228 EN VIVO ONLINE

Cartelera Principal del UFC 228

Fox Action Premium (Latinoamérica)

Fighting Sports Network (solo para México)

Cartelera Preliminar del UFC 228

Fox Sports para toda Latinoamérica y México