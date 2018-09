Del Potro vs Nadal EN VIVO: electrizante semifinal del US Open 2018

Juan Martín del Potro enfrenta a Rafael Nadal por la semifinal del US Open este viernes 07 de setiembre a las 3:00 p.m. (hora peruana). El encuentro se desarrollará en el Arthur Ashe Stadium y para que no te pierdas el enfrentamiento podrás seguir todos los detalles por Líbero.pe.

'Delpo' viene de vencer al estadounidense John Isner por los cuartos de final. El argentino ha mostrado un gran desempeño en el transcurso del US Open, donde recientemente cedió su primer set ante el popular ‘Acener’. El tandilense llega a este encuentro como el número 3 en el mundo e irá en busca de su segundo grand slam.

Por otro lado, Rafa Nadal clasificó a las semis después de vencer al austríaco Dominic Thiem en un partido de infarto, donde el español se encontraba con el marcador en contra. Sin embargo, sacó a relucir una de sus principales fortalezas mentales para derrotar a su rival y pasar a la siguiente ronda.

Ambos jugadores se han enfrentado en 16 ocasiones, donde el 'matador' consiguió la victoria 11 veces. La última vez que se vieron las caras fue en los cuartos de final de Wimbledon. Nadal se llevó la victoria por 7-5, 6-7, 4-6, 6 4 y 6-4. Anteriormente el español superó al argentino en la semifinal del Roland Garros por 3 sets a 0.

El ganador entre el duelo de Juan Martín Del Potro y Rafael Nadal enfrentará en la ansiada final al vencedor del partido entre Novak Djokovic contra Kei Nishikori. El manacorense ha conseguido el US Open en tres ocasiones (2010, 2013 y 2017), mientras que el tandilense lo ha hecho en una ocasión (2009) .

✊ #SquadGoals ✊ Can you spot the former @usopen champ in this pic? 🤔 pic.twitter.com/EPWxH3p3ac

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 3:00 p.m.

Estados Unidos: 3:00 p.m. (ET) / 12:00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 2:00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 4:00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 5:00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 10:00 p.m.

On my way back to the hotel now. Amazing match against a great player and great guy! And thanks #newyork for the amazing atmosphere and support @usopen pic.twitter.com/DuT2N9YcPg