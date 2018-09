Del Potro vs John Isner EN VIVO ONLINE partidazo por los cuartos de final del US Open

Un enfrentamiento de dos torres. Este martes 04 de septiembre Juan Martín del Potro y John Isner chocaran EN VIVO ONLINE por cuartos de final del US Open. El encuentro se jugará a las 12:30 p.m. (hora peruana) bajo una temperatura de más de 33° grados vía TRANSMISIÓN EN VIVO de ESPN.

Heading in the right direction:@delpotrojuan powers past Coric 6-4, 6-3, 6-1 to set up a QF clash against Isner!#USOpen pic.twitter.com/ARQXmQ4iqI