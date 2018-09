Del Potro vs Coric EN VIVO ONLINE: por los octavos de final del US Open 2018

Quiere estar dentro de los ocho mejores. El argentino Juan Martín Del Potro quiere seguir soñando con el US Open 2018. Al frente tendrá al croata Borna Coric, con quien chocará por primera vez. Sigue el duelo EN VIVO por Libero.pe.

"Estar en una cuarta ronda de otro Grand Slam es importante para mí y me siento bien. Si el físico me sigue acompañando, ojalá que pueda seguir de esta manera", dijo la 'Torre de Tandil'.

'Delpo', actual número tres del mundo, mantiene un invicto de no perder ningún set hasta el momento en este Grand Slam. Por ello, quiere seguir en la senda del triunfo y alcanzar su segundo US Open.

