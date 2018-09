Rafael Nadal sufrió para clasificar a cuartos de final del US Open 2018 tras vencer a Basilashvili [VIDEO]

Rafael Nadal no tuvo un cómodo partido ante el georgiano Nikoloz Basilashvili, al cual derrotó con más dificultad de lo imaginado y con lo cual aseguró su clasificación a los cuartos de final del US Open 2018.



Nadal iba ganando por doble 6-3 tras el segundo set en US Open. Sin embargo, en el tercero el georgiano lo puso en aprietos y logró imponerse por 7-6.

Basilashvili se oponía a rendirse y en el cuarto set le plantó cara a cara. No obstante, la eficacia de Nadal le permitió llevarse el partido con un parcial de 6-4 en el último set. Al final, 'Rafa' se impuso en 3 horas y 20 minutos.

De esta manera, Nadal se medirá en la próxima ronda ante Dominic Thiem en cuartos de final del US Open.

Dato

Nadal ha ganado en tres ediciones el US Open: 2010, 2013 y 2017.