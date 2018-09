¡Leyenda! Roger Federer convierte el 'punto del año' y deja boquiabiertos a todos en US Open 2018 [VIDEO]

Roger Federer clasificó a octavos de final del US Open 2018 tras vencer al australiano Nick Kyrgios, aunque, más allá de su triunfo, ha asombrado a todos un sensacional punto que ha convertido el 'Expreso suizo'. Inclusive, en redes sociales, muchos lo consideran como el mejor del año.



Sucedió en el tercer set. Kyrgios estaba al saque, envió la pelota hacia el lado de Federer, quien la devolvió en un sector esquinado y muy complicado para cualquiera. Para cualquiera, menos para Federer.

El tenista suizo se exigió y logró salvar el punto, casi rozando el sueño. La pelota regresó al campo del lado de Kyrgios, quien no pudo evitar perder el punto y quedó asombrado. Su reacción describía la de todos los fanáticos del tenis: un punto casi imposible fue logrado por Federer.

