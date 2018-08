US Open: Próximo rival de Roger Federer fue animado por árbitro y volteó el partido [VIDEO]

El tenista australiano Nick Kyrgios había sido invadido en el partido que sostenía ante el francés Pierre-Hugues Hebert por el US Open, sin embargo, jamás imaginó que el juez sueco de silla, Mohamed Lahyani, bajara de su lugar para "guapearlo".

"Quiero ayudarte... Este no eres tú", le dijo el árbitro a Kyrgios. Esta actitud ha desatado una ola de críticas, sin embargo, el organismo del torneo ha señalado que no sancionará al referee.

“Después de una revisión exhaustiva conducida por los oficiales del US Open (…), el US Open ha determinado que la conducta del juez de silla Mohamed Lahyani durante el partido de segunda ronda entre Nick Kyrgios y Pierre-Hugues Herbert fue más allá del protocolo", refiere parte de la misiva.

“Se le ha pedido a Lahyani que se adhiera estrictamente a los protocolos en todos sus partidos de aquí en adelante. Lahyani continuará arbitrando en el US Open 2018. Su actuación seguirá siendo evaluada, como en el caso de todos los jueces de silla a lo largo del torneo”, continuó.

Kyrgios venía de perder el primer set por 4-6 y cedía el segundo 2-5: mostraba un gran desinterés por voltear el marcador. Fue allí donde Lahyani perdió la paciencia y fue a hablar con él.

La charla pareció surtir efecto pues un reforzado Kyrgios dejó de deambular y acabó ganando el segundo set con un marcador de 7-6 (8/6), así como las dos siguientes por 6-3 y 6-0.

No obstante, tras ser consultado, el jugador desmintió que el árbitro haya influenciado en su accionar.

“No, para nada (no influyó). No es la primera vez. No me afectó nada. Me dijo que no daba buena imagen para el deporte, yo lo sabía, ni siquiera estaba escuchándole. Pero no me ayudó para nada. Es ridículo", concluyó.

EL DATO

Roger Federer - próximo rival de Kyrgios - también criticó la actuación de Lahyani. "No es papel del árbitro bajar de su silla. Estuvo allí demasiado tiempo".