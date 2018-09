YouTube: Del Potro se enfureció con espectador tras perder un punto en US Open 2018 [VIDEO]

Como muchas veces sucede en los grandes eventos deportivos, los hinchas desde las tribunas suelen ejercer cierta presión sobre los deportistas. Algunas veces, los jugadores suelen hacer caso omiso aunque en otras sí responden y hasta terminan perjudicando su rendimiento, como ha sido el caso de Juan Martín del Potro este viernes.

Mientras sostenía un enfrentamiento contra el español Fernando Verdasco en el US Open de New York, el cual había ganado en el primer set y tenía una ventaja de 2-1 en el segundo match Del Potro sufrió una distracción gracias a un desatinado espectador de la platea.

El argentino sacó la pelota y según argumenta, en ese momento escuchó un 'out' (afuera) que pensó venía del juez de línea, por lo que entró en duda y Verdasco continúo jugando por lo que se llevó el punto.

Fue en ese momento que Del Potro se percató que el grito provenía de un espectador por lo que no dudó en increparlo en pleno juego. "Dale flaco ¿me estas cargando? Mirá lo que hiciste", gritó furioso el tenista argentino.

