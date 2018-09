Canelo vs Golovkin EN VIVO: 5 razones para no perderte la épica pelea de este sábado

La noche de este sábado 15 de septiembre nos depara una gran pelea, es que Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Gennady Golovkin se enfrentan en el Arena T-Mobile de las Vegas por la esperada revancha de esta gran pelea.

A continuación te dejamos las 5 razones más importantes para que no te pierdas esta gran pelea de este sábado.

1) Rivalidad personal:

Tras la primera pelea, ambos peleadores no quedaron contentos con el resultado(empate) y mucho menos entre ellos. Tanto Canelo como Golovkin han disparado fuerte contra su rival y a través de la prensa nos han regalado picantes declaraciones que no hicieron más que calentar esta pelea.

Especialmente, tras el caso de dopaje en el que se involucró Canelo Álvarez que dio positivo en un exámen antidoping por clembuterol. El mexicano aclaró que fue por el consumo de carne contaminada(algo que suele pasar en México); sin embargo, esta explicación no gustó nada a Golovkin.

El kazajo tildó de tramposo y pegó fuerte contra el mexicano: “Es muy extraño, porque sabemos lo que ocurrió. A él lo pescaron por consumir sustancias ilegales. En cuanto a sus historias sobre la carne, hay que ser verdaderamente estúpido para creerlas, después de que lo sorprendieron en un caso de dopaje”.

Canelo no se quedó callado y respondió contra Golovkin: “Definitivamente ahora todo es más personal. De verdad él no me agrada. Es algo personal, y me lo tomo así. Esto me hará entrenar más duro y dar un extra para noquearlo”.

2) En Perú no existe el ‘Pago por Evento’:

En Estados Unidos, las personas que deseen ver la pelea entre Canelo y Golovkin deberán pagar 84. 95 dólares. Esta figura no se da en Perú, puesto que en nuestro territorio podremos ver la pelea a través del canal Space, que transmitirá el combate completamente gratis y se encuentra en todos los operadores de cable en nuestro territorio.

3) El renacimiento del Boxeo.

Esta pelea llega entre un ambiente de auge del boxeo, tras las peleas de Manny Pacquiao vs. Lucas Matthysse, y el reinado de Floyd Mayweather Jr. El deporte del box atraviesa nuevos aires.

Aires que ha recuperado tras la caída del apogeo de los pesos pesados, en los últimos años boxeadores como: Manny Pacquiao, Floyd Mayweather, Juan Manuel Márquez, entre otros, pertenecientes al peso ligero y welter le dieron un envión al boxeo que se había perdido.

4) Luego del empate, se esperaba la revancha

Hace un año atrás, Canelo Álvarez y Gennady Golovkin igualaron en la pelea disputada entre ellos. Resultado que no dejó para nada contentos a ninguno de los boxeadores.

Ahora, esta pelea tendrá en juego el título del peso mesiado y la rivalidad creada entre ellos ha generado una gran expectativa en el combate de este sábado por la noche.

5) El nivel de ambos boxeadores

Tanto Saúl ‘Canelo’ Álvarez como Gennady Golovkin son dos grandes boxeadores de esta época, ambos púgiles tienen una pegada impresionante y una resistencia a los golpes poco visto por estos días.

Boxeadores legendarios como Sugar Ray Leonard y Oscar de la Hoya se han rendido ante las cualidades del mexicano y el kazajo. Seguramente será una pelea cerrada y de pronóstico reservado, aunque las casas apuestas ponen arriba, por una leve ventaja, a Golovkin.