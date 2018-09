Saúl 'Canelo' Álvarez vs Gennady Golovkin 2 EN VIVO ONLINE vía Azteca: horario, canales, PPV y transmisión por internet | GUÍA TV

Saúl 'Canelo' Álvarez y Gennady Golovkin pelearán este sábado 15 de septiembre (9.00 p.m. - hora peruana / EN VIVO ONLINE vía Televisa Deportes, Azteca Deportes, PPV Space, HBO y DirecTV Sports) en el ring del T-Mobile Arena de Las Vegas (Nevada, Estados Unidos). El boxeador kazajo, vigente campeón mundial de la división peso mediano, pondrá en juego sus tres títulos (AMB, CMB e FIB) frente al mexicano.

En la báscula, Saúl 'Canelo' Álvarez dejó la aguja en 72',4 kilos en la balanza, mientras que Gennady Golovkin pesó 72',5. Con esto, podemos concluir que no habrá problemas para ambos boxeadores de ir al cien por ciento a la gran batalla en Las Vegas.

Al concluir la ceremonia de pesaje, ambos se enfrentaron, en una pura promoción del evento, cuando Saúl 'Canelo' Álvarez se dirigió a Gennady Golovkin y colocó su cabeza contra la suya, pero el mexicano pareció perder la calma cuando 'GGG' le empujó con la testa y le hizo retroceder. Los equipos de los dos peleadores intervinieron rápidamente para separarlos.

Ambos púgiles, Saúl 'Canelo' Álvarez y Gennady Golovkin, iban a enfrentarse a principios de este año, pero dos semanas antes del combate el mexicano dio positivo dos veces para clenbuterol, por lo que tuvo que suspenderse la pelea.

Golovkin furioso con 'Canelo'

Gennady Golovkin dijo que se sintió decepcionado por las actitudes de Saúl 'Canelo' Álvarez, y siguió descalificando la excusa que dio 'Canelo' sobre haber comido carne contaminada. Él cree que utilizó a propósito el clenbuterol para huir de la pelea como un cobarde.

Al concluir la ceremonia de pesaje, cuando se le preguntó a Gennady Golovkin qué pensaba de Saúl 'Canelo' Álvarez y del combate a solo una horas de que se celebre, dijo: "Lo veo como un payaso, solo me hace reír".

Asimismo, Gennady Golovkin agregó que "Saúl 'Canelo' Álvarez no es un tipo verdadero" e indicó que "el sábado habrá una guerra real" y que esta "no es una pelea cualquiera, es una pelea especial".

El entrenador de Gennady Golovkin, Abel Sánchez, dijo que Saúl 'Canelo' Álvarez llega al cuadrilátero con varias acciones poco honestas, ya que, recordó, además del problema del clenbuterol, en la pelea pasada llevaba los puños envueltos en una capa muy gruesa de vendas, "algo que incluso parecía yeso".

'Canelo' quiere destruir a GGG

Por su parte, Saúl 'Canelo' Álvarez indicó que mañana piensa "disfrutar de una emocionante victoria" y que después de ganar a Gennady Golovkin en el pesaje de hoy este sábado va a "derrotarlo a él sobre el cuadrilátero".

Ya quedó 159.4 Lbs 🔥 Listo para regresar al ring. ¡ Hechos más que palabras !

#thisiswar#caneloggg2#15deseptiembre🇲🇽 pic.twitter.com/zaYF0h5WNx — Canelo Alvarez (@Canelo) 15 de septiembre de 2018

Descartó hablar sobre su suspensión deportiva y se limitó a decir que "mañana no habrá dudas de ningún tipo".

No quiso decir tampoco si pronostica vencer por la vía del nocáut o por los 12 asaltos. "Lo voy a vencer, no importa si es de una forma o de la otra", señaló Saúl 'Canelo' Álvarez.

HORARIOS PAÍS POR PAÍS: SAÚL 'CANELO' ÁLVAREZ VS. GENNADY GOLOVKIN

Perú: 9.00 p.m.

México: 10.00 p.m.

Estados Unidos: 9.00 p.m.

Colombia: 9.00 p.m.

Ecuador: 9.00 p.m.

Chile: 11.00 p.m.

Argentina: 11.00 p.m.

Uruguay: 11.00 p.m.

Paraguay: 11.00 p.m.

Venezuela: 10.00 p.m.

Bolivia: 10.00 p.m.

Brasil: 12.00 a.m. (domingo 16 de septiembre)

España: 4.00 a.m. (domingo 16 de septiembre)

España (Islas Canarias): 3.00 a.m. (domingo 16 de septiembre)

Italia: 4.00 a.m. (domingo 16 de septiembre)

Francia: 4.00 a.m. (domingo 16 de septiembre)

Alemania: 4.00 a.m. (domingo 16 de septiembre)

Inglaterra: 7.00 a.m. (domingo 16 de septiembre)

Panamá: 9.00 p.m.

Costa Rica: 8.00 p.m.

CANALES TV Y PPV: SAÚL 'CANELO' ÁLVAREZ VS. GENNADY GOLOVKIN

México: Televisión abierta en Televisa Deportes Canal 5, Azteca Deportes en Azteca 7, HBO y Space.

Perú: PPV (Pague Por Ver) de HBO y Space.

Chile: PPV (Pague Por Ver) de HBO y Space.

Argentina: PPV (Pague Por Ver) de HBO y Space.

Estados Unidos: PPV (Pague Por Ver) de HBO y Space.

Colombia: PPV (Pague Por Ver) Space.

Venezuela: PPV (Pague Por Ver) Space.

Uruguay: PPV (Pague Por Ver) Space.

Brasil: PPV (Pague Por Ver) Space.

Costa Rica: PPV (Pague Por Ver) Space.

España: PPV (Pague Por Ver) Space.

Panamá: PPV (Pague Por Ver) Space.

Paraguay: PPV (Pague Por Ver) Space.

Bolivia: PPV (Pague Por Ver) Space.

Honduras: PPV (Pague Por Ver) Space.

Guatemala: PPV (Pague Por Ver) Space.

Ecuador: PPV (Pague Por Ver) Space.

VER SPACE POR SERVICIO DE CABLE: SAÚL 'CANELO' ÁLVAREZ VS. GENNADY GOLOVKIN

Space por DirecTV: Canal 518.

Space por DirecTV HD: Canal 1518.

Space por Movistar: Canal 128.

Space por Movistar HD: Canal 732.

Space por Claro TV: Canal 130.

Space por Claro TV HD: Canal 594.

VER TELEVISA

México: Canal 5

CARTELERA: ÁLVAREZ VS. GOLOVKIN

Peso mediano: Gennady Golovkin (c) (Kazajistán) vs. Saúl 'Canelo' Álvarez (México)

Peso mediano Jr: Jaime Munguia (c) (México) vs. Brandon Cook (Canadá)

Peso mediano: David Lemieux (Canadá) vs. Gary O'Sullivan (Irlanda)

Peso Supermosca: Román González (Nicaragua) vs. Moisés Fuentes (México)