Saúl 'Canelo' Álvarez vs Gennady Golovkin EN VIVO ONLINE: fecha, horarios y canales de la pelea en Las Vegas

Saúl 'Canelo' Álvarez y Gennady Golovkin pelearán este sábado 15 de septiembre (9.00 p.m. - hora peruana; 10.00 p.m. - hora mexicana / EN VIVO ONLINE vía Space, HBO, Televisa y Azteca Deportes) en el cuadrilátero del T-Mobile Arena de la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos, por los cinturones AMB, el CMB y la IBO, que ha puesto a disposición el púgil kazajo. Ambos definirán al mejor boxeador de la actualidad.

Luego del polémico empate que sostuvieron Saúl 'Canelo' Álvarez y Gennady Golovkin el 16 de septiembre de 2017, la revancha, que estaba programa para marzo del presento año, tuvo tardar más de lo pensado ya que el mexicano dio positivo en una prueba de control antidopaje por consumo del anabolizante Clembuterol. El popular 'GGG' -o 'Triple G'- quedó decepcionado del azteca, pero, ahora, podrá tenerlo en frente nuevamente en 12 emocionantes asaltos.

El último martes, Saúl 'Canelo' Álvarez y Gennady Golovkin llegaron a la ciudad de Las Vegas y ambos están listos para comenzar los actos promocionales para su pelea. El mexicano esta vez no parte como favorito en las Casas de Apuestas, pues se cree que el kazajo lo vencerá en la batalla.

Estamos listos nos vemos mañana en Las Vegas 👊🏻🔥 pic.twitter.com/k1CkqKjWLo — Canelo Alvarez (@Canelo) 10 de septiembre de 2018

Sin embargo, esto no intimida en absoluto a Saúl 'Canelo' Álvarez, quien ha prometido en derrotar a Gennady Golovkin por nocaut: "Sigo pensando en noquearlo, para eso me preparé, es mi objetivo. Desde el primer asalto vamos a salir a trabajarlo para logar el propósito que tengo".

"Me parece que su palabrería son estupideces. Creo que son cosas que quiere meter a mi cabeza, quizá. Pero al final son palabras que salen sobrando y el sábado nos veremos", agregó.

La transmisión irá en exclusiva para los canales Televisa Deportes Canal 5 y Azteca Deportes en Azteca 7. Mientras que el resto de países -Perú incluido- que no sean de México lo podrán observar a través del servicio PPV (Pague Por Ver) de los canales HBO y Space.

En algunos países de Latinoamérica se transmitirá en vivo y directo por el canal Space: En Perú será por DirecTV (518 y 1518), Movistar (128 y 732) y Claro TV (130 y 594).

HORARIOS PAÍS POR PAÍS: SAÚL 'CANELO' ÁLVAREZ VS. GENNADY GOLOVKIN

Perú: 9.00 p.m.

México: 10.00 p.m.

Estados Unidos: 9.00 p.m.

Colombia: 9.00 p.m.

Ecuador: 9.00 p.m.

Chile: 11.00 p.m.

Argentina: 11.00 p.m.

Uruguay: 11.00 p.m.

Paraguay: 11.00 p.m.

Venezuela: 10.00 p.m.

Bolivia: 10.00 p.m.

Brasil: 12.00 a.m. (domingo 16 de septiembre)

España: 4.00 a.m. (domingo 16 de septiembre)

España (Islas Canarias): 3.00 a.m. (domingo 16 de septiembre)

Italia: 4.00 a.m. (domingo 16 de septiembre)

Francia: 4.00 a.m. (domingo 16 de septiembre)

Alemania: 4.00 a.m. (domingo 16 de septiembre)

Inglaterra: 7.00 a.m. (domingo 16 de septiembre)

Panamá: 9.00 p.m.

Costa Rica: 8.00 p.m.

CANALES TV Y PPV: SAÚL 'CANELO' ÁLVAREZ VS. GENNADY GOLOVKIN

México: Televisión abierta en Televisa Deportes Canal 5, Azteca Deportes en Azteca 7, HBO y Space.

Perú: PPV (Pague Por Ver) de HBO y Space.

Chile: PPV (Pague Por Ver) de HBO y Space.

Argentina: PPV (Pague Por Ver) de HBO y Space.

Estados Unidos: PPV (Pague Por Ver) de HBO y Space.

Colombia: PPV (Pague Por Ver) Space.

Venezuela: PPV (Pague Por Ver) Space.

Uruguay: PPV (Pague Por Ver) Space.

Brasil: PPV (Pague Por Ver) Space.

Costa Rica: PPV (Pague Por Ver) Space.

España: PPV (Pague Por Ver) Space.

Panamá: PPV (Pague Por Ver) Space.

Paraguay: PPV (Pague Por Ver) Space.

Bolivia: PPV (Pague Por Ver) Space.

Honduras: PPV (Pague Por Ver) Space.

Guatemala: PPV (Pague Por Ver) Space.

Ecuador: PPV (Pague Por Ver) Space.

VER SPACE POR SERVICIO DE CABLE: SAÚL 'CANELO' ÁLVAREZ VS. GENNADY GOLOVKIN

Space por DirecTV: Canal 518.

Space por DirecTV HD: Canal 1518.

Space por Movistar: Canal 128.

Space por Movistar HD: Canal 732.

Space por Claro TV: Canal 130.

Space por Claro TV HD: Canal 594.

CARTELERA: ÁLVAREZ VS. GOLOVKIN

Peso mediano: Gennady Golovkin (c) (Kazajistán) vs. Saúl 'Canelo' Álvarez (México)

Peso mediano Jr: Jaime Munguia (c) (México) vs. Brandon Cook (Canadá)

Peso mediano: David Lemieux (Canadá) vs. Gary O'Sullivan (Irlanda)

Peso Supermosca: Román González (Nicaragua) vs. Moisés Fuentes (México)