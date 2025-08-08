0

¿Qué es la cámara hiperbárica y para qué sirve?, por el Dr. Cotillo

La cámara hiperbárica acelera la recuperación de lesiones y mejora la cicatrización. El Dr. Luis Cotillo explica cómo funciona y en qué casos es más efectiva.

    Dr. Luis Cotillo
    ¿Qué es la cámara hiperbárica y para qué sirve?, por el Dr. Cotillo
    ¿Qué es la cámara hiperbárica y para qué sirve?, por el Dr. Cotillo
    COMPARTIR

    Hola, soy el doctor Luis Cotillo, médico especialista en Traumatología y Medicina Deportiva, y hoy quiero contarte sobre una tecnología que cada vez utilizamos más en la medicina moderna: la cámara hiperbárica. Muchos pacientes la asocian solo con tratamientos de buceo o casos extremos, pero la realidad es que sus beneficios van mucho más allá.

    La cámara hiperbárica es una cápsula especial en la que el paciente respira oxígeno al 100% a una presión mayor que la atmosférica. Este entorno controlado permite que el oxígeno se disuelva de forma más eficiente en la sangre, llegando a tejidos que normalmente reciben menos aporte. Gracias a ello, se acelera la recuperación de lesiones musculoesqueléticas, se favorece la cicatrización de heridas y se mejora el proceso de consolidación de fracturas. Incluso, en lesiones de rodilla, su uso nos da resultados muy positivos.

    ¿Se puede vivir con el Ligamento Cruzado Anterior (LCA) roto?

    PUEDES VER: ¿Se puede vivir con el Ligamento Cruzado Anterior (LCA) roto?, por el Dr. Luis Cotillo

    Este tratamiento no es invasivo, es seguro y suele utilizarse como complemento de la rehabilitación y la fisioterapia. No reemplaza otros procedimientos médicos, pero potencia su efectividad al optimizar la capacidad de regeneración del cuerpo. Además, ayuda a reducir la inflamación y el dolor, algo muy valioso para quienes buscan volver a sus actividades cotidianas o deportivas lo antes posible.

    En Sport Medical contamos con esta tecnología para nuestros pacientes, combinándola con protocolos personalizados según el tipo y la gravedad de la lesión. Si estás en proceso de recuperación o buscas alternativas para mejorar tu condición, la cámara hiperbárica puede ser una gran aliada.

    Contacto del doctor Luis Cotillo en Lima, Perú

    El médico cuenta con un centro especialista en fisioterapia, traumatología y medicina deportiva, lugar en el que él mismo atiende a sus pacientes (Sport Medical Center). A continuación sus datos de contacto:

    • Ubicación: Av. Francisco Javier Mariátegui 1294, Jesús María, Lima
    • Citas: 989 366 436

    No olvides revisar tu agenda deportiva

    Dr. Luis Cotillo
    AUTOR: Dr. Luis Cotillo

    Especialista en Traumatología y Medicina Deportiva. Director general de Sport Medical Center. Trabajé como médico en Club Centro Deportivo Municipal, Sporting Cristal, Sport Boys, entre otros.

    Lo más visto

    1. Perú vs Colombia EN VIVO: hora y dónde ver cuartos de final por Copa Panamericana de Vóley 2025

    Notas Recomendadas

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    CIRCO ATLANTIKA

    CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Últimas noticias

    Más Deportes

    Estados Unidos

    Fútbol Peruano