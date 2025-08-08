¿Qué es la cámara hiperbárica y para qué sirve?, por el Dr. Cotillo

Hola, soy el doctor Luis Cotillo, médico especialista en Traumatología y Medicina Deportiva, y hoy quiero contarte sobre una tecnología que cada vez utilizamos más en la medicina moderna: la cámara hiperbárica. Muchos pacientes la asocian solo con tratamientos de buceo o casos extremos, pero la realidad es que sus beneficios van mucho más allá.

La cámara hiperbárica es una cápsula especial en la que el paciente respira oxígeno al 100% a una presión mayor que la atmosférica. Este entorno controlado permite que el oxígeno se disuelva de forma más eficiente en la sangre, llegando a tejidos que normalmente reciben menos aporte. Gracias a ello, se acelera la recuperación de lesiones musculoesqueléticas, se favorece la cicatrización de heridas y se mejora el proceso de consolidación de fracturas. Incluso, en lesiones de rodilla, su uso nos da resultados muy positivos.

Este tratamiento no es invasivo, es seguro y suele utilizarse como complemento de la rehabilitación y la fisioterapia. No reemplaza otros procedimientos médicos, pero potencia su efectividad al optimizar la capacidad de regeneración del cuerpo. Además, ayuda a reducir la inflamación y el dolor, algo muy valioso para quienes buscan volver a sus actividades cotidianas o deportivas lo antes posible.

En Sport Medical contamos con esta tecnología para nuestros pacientes, combinándola con protocolos personalizados según el tipo y la gravedad de la lesión. Si estás en proceso de recuperación o buscas alternativas para mejorar tu condición, la cámara hiperbárica puede ser una gran aliada.

Contacto del doctor Luis Cotillo en Lima, Perú

El médico cuenta con un centro especialista en fisioterapia, traumatología y medicina deportiva, lugar en el que él mismo atiende a sus pacientes (Sport Medical Center). A continuación sus datos de contacto: