‘Canelo Álvarez’ vs Gennady Golovkin por el título mundial de AMB, CMB e IBO

Saúl 'Canelo' Álvarez y Gennady Golovkin se vuelven a ver las caras este sábado 15 de septiembre en el T Mobile América de Las vegas, Estados Unidos por el Campeonato mundial de box AMB, CMB e IBO. La pelea se desarrollará EN VIVO ONLINE EN DIRECTO desde las 9.00 p.m. (hora peruana) por señales de HBO, Space y las incidencias por Libero.pe

Álvarez y Golovkin se enfrentaron el año pasado en el mismo lugar, pero terminaron empatados por decisión unánime luego de unos polémicos fallos arbitrales. El luchador mexicano solo ha sido vencido una vez en su carrera y fue ante el temible Floyd Mayweather Jr., ya que acumula dos empates y 49 derrotas, 34 de ellas ganó por nocaut.

El experimentado luchador kazajo llevaba 37 partidas invicto hasta se topó con el popular 'canelo'; nunca ha sido derrotado. En el enfrentamiento anterior debió llevarse el triunfo según los expertos. Y es que la puntuación más controversial la dio Adalaide Byrd, quien vio a 'Canelo' ganador por amplio margen de 118-110.

"Toda la espera que he tenido me ha permitido llegar en plenitud de forma y estoy convencido que volveré a ganar cuando el sábado haya finalizado la pelea", manifestó Golovkin en la previa a la lucha.

'Canelo' Álvarez estuvo suspendido seis meses de toda actividad debido a que dio positivo en dos controles antidopaje llevados a cabo en febrero. El pesaje se vivió con alta intensidad debido a que faltó poco para que inicien el combate cuando estuvieron cara a cara.

"Romperé los pronósticos: Le demostraré a Golovkin que su crítica permanente por todo lo que hago llegará a su final y le daré una lección de boxeo y poder con mis puños", respondió Álvarez.

CARTELERA DEL CANELO VS . GENNADY GOLOVKIN

Gennady Golovkin (Kazajistán) vs. Saúl 'Canelo' Álvarez (México) por Peso mediano

Jaime Munguia (México) vs. Brandon Cook (Canadá) por Peso mediano Jr

David Lemieux (Canadá) vs. Gary O'Sullivan (Irlanda) por Peso mediano

Román González (Nicaragua) vs. Moisés Fuentes (México) por Peso Supermosca

HORARIOS DEL CANELO VS . GENNADY GOLOVKIN

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 9:00 p.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York): 10:00 p.m

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 8:00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 10:00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 11:00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 4.00 a.m. (Al día siguiente)

CANALES DEL CANELO VS . GENNADY GOLOVKIN

Perú: HBO y Space

Estados Unidos: HBO y Space

México: Televisa Deportes Canal 5, Azteca Deportes en Azteca 7, HBO y Space

Colombia: Space

Ecuador: Space

Chile: HBO y Space

Argentina: HBO y Space

Venezuela: Space

Uruguay: Space

Brasil: Space

Paraguay: Space

Bolivia: Space

España: Space