Jon Jones fue descartado para el UFC 230 pese a estar habilitado

Jon Jones temía que se acercaba el fin de su carrera tras haber dado positivo luego de lucha con Daniel Cormier. Sin embargo, para su sorpresa, la Agencia Anti Dopaje de Estados Unidos (USADA) decidió darle una suspensión retroactiva de 15 meses y, con ello, podrá pelear nuevamente en UFC a partir del próximo 28 de octubre.

"Ha significado todo un mundo para mí. Pero ahora es el momento de cambiar el enfoque y mirar hacia delante. La grandeza es lo que estoy persiguiendo y el camino a reclamar mi trono está oficialmente abierto. La temporada de regreso comienza ahora", dijo Jon Jones en su cuenta de Twitter.

It has meant the world to me and always will. But now is the time to shift the focus front and center to the road ahead. Greatness is what I’m chasing and the path to reclaiming my throne is now officially open. Comeback Season begins now