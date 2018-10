Así terminó Conor McGregor tras perder contra Khabib en el UFC 229 [FOTO]

Conor McGregor no pudo derrotar a Khabib Nurmagomedov en el T-Mobile Arena y así no pudo tener un retorno exitoso en el UFC 229. Tras rendirse, 'The Notorious' fue protagonista de una batalla campal, aunque hubo un detalle que llamó la atención: cómo terminó su rostro.



McGregor terminó sufriendo tras la pelea y, al final, quedó evidenciada la diferencia que hubo en el octágono luego de que el irlándes acabó con el ojo morado y con varios moretones en el rostro.

Es importante recordar que Khabib se llevó la victoria gracias a su llave 'Mataleón', la cual sometió a McGregor en la pelea estelar de UFC 229.



Con este resultado, Khabib se mantiene como campeón de peso ligero de UFC y con un invicto de 27-0. McGregor no fue rival para el ruso en el T-Mobile Arena.