UFC: Nate Diaz desafía a Khabib Nurmagomedov: "Voy a pelear con él cuando esté listo"

Nate Diaz quedó fuera de la batalla coestelar del UFC 230 luego de que su rival, Dustin Poirier, sufriera una lesión aún no revelada. El 'chico malo de Stockton' no quiere perder más el tiempo lejos de la jaula, ya que no pelea desde el 2016 cuando cayó frente a Conor McGregor, por una polémica decisión mayoritaria, y, ahora, apuntó hacia Khabib Nurmagomedov, actual campeón de los pesos ligeros.

De acuerdo al periodista Ariel Helwani, de la cadena estadounidense ESPN, Nate Diaz reveló que solo desea pelear contra Khabib Nurmagomedov por el título de UFC.

“He preguntado a Nate Diaz qué sigue ahora después de cancelarse su pelea contra Dustin Poirier en UFC 230. ¿Su respuesta? ‘Solo pelearé con Khabib Nurmagomedov cuando esté preparado’", escribió Ariel Helwani en cuenta oficial de Twitter.

Asked @NateDiaz209 what’s next now that Dustin Poirier is out of UFC 230. His response?



“I’ll just fight Khabib when he’s ready.” — Ariel Helwani (@arielhelwani) 10 de octubre de 2018

Como se recuerda, Khabib Nurmagomedov retó en 2014, sin tener éxito, a los hermanos Nate y Nick Diaz y es posible que acepte una pelea contra uno de ellos haciendo defensa de su cinturón en UFC. El ruso había mencionado que el jit jitsu, arte marcial brasileño, era muy fácil y absurdo.

En 2015, Nate y Nick Diaz se encontraron en un evento de UFC con el equipo de Khabib Nurmagomedov y por poco se arma otra batalla campal como ocurrió el pasado sábado en Las Vegas contra Conor McGregor. Aquí el video.

El último domingo, Nick Diaz aseguró a los medios que su hermano Nate tiene lo necesario para acabar con Khabib Nurmagomedov, pues cree que el ruso tiene un estilo de pelea muy aburrido para los fanáticos de UFC.

"Tienes que tener un cierto estilo para vencer a ese tipo de luchador (Khabib Nurmagomedov) en el suelo. Creo que mi hermano (Nate) puede vencerlo y sé que lo tiene. Definitivamente sé que puede vencerlo. La gente quiere ver esta pelea en las artes marciales mixtas en este momento. El estilo de Khabib es muy aburrido. Tiene una forma sucia de luchar, sostener a alguien, darles pequeños golpes. Nate puede salvar la reputación de UFC", expresó Nick Diaz.

"I think my brother could beat him... I definitely know I can beat him." @nickdiaz209 speaks on #UFC229 Post fight melee, and Khabib's "dirty" fighting style. pic.twitter.com/UWNbAKCnoj — FOX Sports: UFC (@UFCONFOX) 8 de octubre de 2018

¿Qué tiene en común Nate y Khabib en el UFC? Ambos fueron capaces de derrotar a Conor McGregor con la misma técnica: la llave mataleón.