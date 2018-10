Dustin Poirier sufre una lesión y queda fuera de la pelea ante Nate Diaz en el UFC 230

Malas noticias para los fanáticos de las artes marciales mixtas, puesto que Dustin Poirier, luchador que se iba a enfrentar a Nate Diaz en la lucha co-estelar del UFC 230 en la ciudad de Nueva York por una lesión.

Así lo informó la cadena internacional ESPN, aunque no reveló detalles de la lesión ni hasta cuando estará de baja. Aún no se confirma si los organizadores del UFC 230 le buscarán un reemplazo a peleador americano.

El UFC 230 tendrá como plato fuerte la pelea por el título mundial de peso pesado entre Daniel Cormier y Derrick Lewis.

Justamente, a pocas horas de la confirmación de la cartelera estelar entre Daniel Cormier y Derrick Lewis llega esta baja de Poirier. Esperaremos la confirmación de los organizadores oficiales sobre la lesión y si tendrá un reemplazo o no.

Dustin Poirier out of UFC 230 fight against Nate Diaz (@shaunalshatti) https://t.co/ZYtzOHLD40 pic.twitter.com/NmvyPbFU2j