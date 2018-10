Daniel Cormier defenderá título mundial de peso pesado ante Derrick Lewis en el estelar del UFC 230

Daniel Cormier ya conoce a su próximo rival y no será Brock Lesnar. Este martes se confirmó que él se enfrentará Derrick Lewis en la pelea estelar del UFC 230, a realizarse en el Madison Square Garden el próximo 3 de noviembre.



Cormier defenderá su campeonato mundial de peso pesado en UFC ante Lewis, quien en el UFC 229 logró salvar su pelea contra Alexander Volkov con un certero nocaut en el último asalto.



Es importante señalar que Cormier es también campeón de peso semipesado de UFC, luego de vencer a Stipe Miocic con un nocaut en el primer asalto en su pelea de campeón contra campeón, en UFC 226.

Se preveía que Cormier defienda su título contra Lesnar, pero ante la falta de un estelar en el UFC 230, Dana White apresuró la defensa y así los fanáticos de la UFC vivirán una emocionante pelea.

Also confirmed directly with Daniel Cormier he's accepted the Derrick Lewis fight at UFC 230 on Nov. 3 in Madison Square Garden. — Brett Okamoto (@bokamotoESPN) October 9, 2018

De esta manera, así queda la cartelera oficial del UFC 230, en la cual ya no peleará Valentina Schevchenko.

Cartelera UFC 230

Daniel Cormier vs. Derrick Lewis

Dustin Poirier vs Nate Diaz

Luke Rockhold vs. Chris Weidman

Ronaldo Souza vs. David Branch

Derek Brunson vs. Israel Adesanya

Jason Knight vs. Jordan Rinaldi

Lyman Good vs. Sultan Aliev

Brian Kelleher vs. Domingo Pilarte

Matt Frevola vs. Lando Vannata

Karl Roberson vs. Jack Marshman

Julio Arce vs. Sheymon Moraes

Shane Burgos vs. Kurt Holobaugh