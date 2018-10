McGregor vs Khabib EN VIVO: Derrick Lewis y el brutal derechazo de nocaut al ruso Volkov en main card de UFC 229 [VIDEO]

Parecía una pelea que iba a ganar por decisión unánime Alexander Volkov, pero Derrick Lewis dijo no y sacó un extraordinario recurso para llevarse el triunfo en la categoría peso pesado.

A falta de 20 segundos para el final del tercer asalto, Derrick Lewis fue a buscar la pelea a los puños con Alexander Volkov y, producto de insistencia, encontró el momento exacto para sacar el golpe de KO.

En un momento de indecisión del ruso, el estadounidense sacó un derechazo brutal que noqueó a su contrincante y, en el suelo, la sucesión de golpes le terminaron por dar el triunfo en el UFC 229.

Lo curioso tras la pelea fue que Derrick Lewis se quitó el short, lo que provocó la interrogante de Joe Rogan. "Porque se me estaban incendiando las bolas", afirmó el estadounidense.

Aquellas no fueron las únicas palabras de Derrick Lewis que llamaron la atención en la post pelea, también lo fue su revelación sobre una llamada del presidente de Estados Unidos. "Donald Trump me llamó y me dijo que noqueara a ese ruso", puntualizó.

EL DATO:

4:49 fue el tiempo de la pelea entre Derrick Lewis y Alexander Volkov.