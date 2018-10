Valentina Shevchenko vs. Joanna Jędrzejczyk se verán las caras para el evento UFC 231

La peruana Valentina Shevcehenko volverá al octágono para el UFC 231, este 8 de diciembre, cuando se enfrente a la polaca Joanna Jędrzejczyk en el Scotiabank Arena de la ciudad de Toronto.

Valentina Schevchenko iba a enfrentarse a Sijara Eubanks en el UFC 230. Sin embargo, Dana White decidió mover su pelea luego de que programó el Comier vs Lewis como estelar del UFC 230.

Ante la consulta de ESPN, Dana White confirmó que decidió volver a poner a Schevchenko en el UFC 231, a realizarse en Toronto.

De esta manera, Schevchenko volverá a verse la cara con Joanna Jędrzejczyk, como estaba previsto inicialmente. Su pelea se realizará en el UFC 231.

Valentina Shevchenko vs. Joanna Jedrzejczyk back on for UFC 231 https://t.co/wSkj2LFZTk