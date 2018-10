UFC: Khabib protagonizó otra batalla campal en Las Vegas tres años antes de su pelea ante Conor McGregor

Khabib Nurmagomedov ganó popularidad en los medios internacionales por su victoria contra Conor McGregor en el UFC 229. Sin embargo, no fueron sus potentes golpes y mortales llaves que le hizo al irlandés dentro de la jaula lo que fueron el centro de la noticia, el ruso se descontroló y provocó un "Royal Rumble" en las tribunas del T-Mobile Arena. ¿Fue la primera vez? No. El ruso ya tuvo un incidente similar y en la misma ciudad, pero ante Nate Diaz, quien también fue capaz de vencer a The Notorious en el UFC.

En agosto de 2015, Khabib Nurmagomedov protagonizó una pelea fuera del octágono con los hermanos Nick y Nate Díaz, dos referentes del UFC, en el World Series of Fighting (WSOF) 22. Parecía un enfrentamiento entre pandillas rivales.

Tanto Nate y Nick Díaz intercambiaron golpes con Khabib Nurmagomedov y los miembros de su equipo en las gradas donde se desarrollaba el evento de Artes Marciales Mixtas (MMA). La seguridad intervino para separar a los luchadores. Pero, poco después, salieron del vestíbulo del Planet Hollywood Resort & Casino de Las Vegas y, allí, continuó la gresca ante la presencia de los clientes.

En su defensa, Khabib Nurmagomedov afirmó que solo reaccionó a las provocaciones del grupo de los hermanos Nate y Nick Díaz después de que se enfrentaran a él y a sus colegas por segunda vez.

"Sabes, las peleas ocurren entre hombres. Está bien. Es normal. A veces sucede. ¿Pero sabes qué? Soy un luchador profesional. Soy un luchador de UFC. Estoy aquí en un gran show en Las Vegas "Mucha gente aquí. Muchas mujeres aquí. Muchos niños aquí", dijo a Khabib Nurmagomedov al portal 'MMA Junkie'.

Los luchadores Nate Diaz y Khabib Nurmagomedov nunca tuvieron la oportunidad de resolver sus diferencias en el octágono. Tras la victoria del ruso, fue el peleador estadounidense quien manifestó a ESPN sobre su deseo de pelea por el título peso ligero: "Solo pelearé con Khabib cuando esté preparado".

DATO: Conor McGregor solicitó a Dana White la oportunidad de tener una revancha contra Khabib Nurmagomedov, quien espera recibir más dinero en la bolsa para que esto se realice pronto en UFC.