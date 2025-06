Indignante revelación que perjudica a Donald Trump. Recientemente, se expuso información importante del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en Estados Unidos. Según sus datos, que fueron difundidos por 'El Tiempo Latino', se conoció que la mayoría de los 238 inmigrantes venezolanos trasladados a la megacárcel de El Salvador no contaban con antecedentes penales.

Esto generó gran controversía y un fuerte impacto entre los extranjeros, pues se señaló cómo la administración Trump tildó a este grupo de inmigrantes como "terroristas", "violadores" o "salvajes". La situación plantea serias interrogantes sobre las políticas migratorias implementadas durante su mandato. ¿Qué pasará con el republicano frente a esta noticia 'bomba'?

Revelan que Trump sabía que inmigrantes enviados a esta megacárcel no tenían condena

Tal como compartió el medio 'El Tiempo Latino', se difundió que el actual gobierno de Donald Trump, el pasado 15 de marzo de este año, envió a un grupo de 238 inmigrantes de Venezuela al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), que se encuentra ubicado en Tecoluca, de El Salvador.

Gobierno de Estados Unidos sabía que inmigrantes enviados a esta megacárcel no tenían condena.

En su momento, la administración del presidente de EE. UU. señaló que aquellas detenciones y todo el proceso se llevó a cabo de manera meticulosa, esto tras realizar la deportación de manera rápida a estos ciudadanos rumbo a la nación de Nayib Bukele.

No obstante, hace poco se reveló, mediante ProPublica, The Texas Tribune y otros medios venezolanos, los registros oficiales del DHS, donde se confirmó que solo 32 de todos estos inmigrantes rechazados y enviados a esta prisión de máxima seguridad de Tecoluca, sí contaban con condenas por crímenes no violentos, entre ellos hurtos en tiendas del país o infracciones de tránsito. Por lo tanto, el resto no tenía ninguna condena.

¿Qué otras irregularidades fueron expuestas?

Lo que informó ProPublica, también dejó otras irregularidades expuestas recientemente. Aquel y otros medios accedieron a las listas de pandilleros que son buscados por las autoridades policiales de Venezuela y la Interpol.

Si bien, se identificaron 1.400 nombres en estas listas, sorprendentemente, ninguno de ellos corresponde a los 238 individuos que fueron expulsados por el Trump. Esta expulsión se llevó a cabo sin que los afectados tuvieran la oportunidad de presentar su caso ante los tribunales de Estados Unidos.