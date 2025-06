Malas noticias para inmigrantes indocumentados: ICE detuvo a este grupo en sus citas migratorias durante el 'Día del Padre'

En medio de las protestas multitudinarias bajo el lema de 'No Kings' contra el gobierno de Donald Trump y la pausa de redadas migratorias en sectores laborales como agricultura y hotelería, los agentes oficiales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas arrestaron a algunos inmigrantes indocumentados que fueron convocados por mensaje de texto para presentarse en las oficinas locales del ICE para revisiones de casos.

Detenciones del ICE en sus citas migratorias

Durante el Día del Padre, familias y decenas de personas fueron citadas en centros de procesamiento en Broadview, en el estado de Illinois, para revisar sus casos de inmigración; sin embargo, algunos lamentablemente fueron arrestados por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

En tanto, familiares de los capturados mostraron su angustia y las incapacidad por las pocas posibilidades económicas para contratar una defensa legal. "No tenemos dinero para pagar un abogado (...) él no le ha hecho daño a nadie, él no es una persona mala", dijo una de las entrevistadas al medio de comunicación de Telemundo Chicago.

Sin embargo, abogado de inmigración y organizaciones defensoras pro migrantes que se encontraban en los exteriores del lugar, se ofrecieron a dar el apoyo que se necesite a los detenidos, principalmente en la protección de sus derechos y representación en los procedimientos judiciales.

Detenciones del ICE en los tribunales

Asimismo, como parte del gobierno y las políticas de deportaciones masivas de Donald Trump, se autorizó a que los agentes del ICE puedan detener a los inmigrantes ilegales, en caso lo amerite, dentro de las Cortes de Inmigración al acudir a sus citas.