Fedor Emelianenko vs Chael Sonnen EN VIVO vía FOX Sports: horario, canales y cartelera de las semis del GP de Bellator 208

Fedor Emelianenko, considerado como el mejor en las historia de las Artes Marciales Mixtas (MMA), y Chael Sonnen se enfrentarán este sábado 13 de octubre (8.00 p.m. - hora peruana / EN VIVO ONLINE vía FOX Sports) en el octágono del Nassau Veterans Memorial Coliseum, de Uniondale (Nueva York), por las semifinales del Grand Prix de Bellator 208.

A sus 42 años, el ídolo de Khabib Nurmagomedov, quien derrotó a Conor McGregor en el UFC 229, buscará meterse a la gran final de Bellator en este torneo que se disputa bajo la categoría peso completo. Fedor Emelianenko llegó hasta esta instancia tras eliminar a Frank Mir (vía TKO en 48 segundos); mientras que Chael Sonnen hizo lo propio contra Rampage Jackson (decisión unánime).

Con 37 victorias (17 sumisiones, 9 decisiones, 7 TKOs), 4 KOs) y 5 derrotas (4 TKOs, 1 sumisión); una pelea anulada, Fedor Emelianenko espera dominar a su rival, Rampage Jackson, como en sus mejores años en la empresa japonesa PRIDE y así pasar a la llave final donde aguarda Ryan Bader, quien derrotó a Matt Mitrione (decisión unánime).

Antes del combate estelar del 'Emperador Ruso', tendremos otra interesante batalla entre el exídolo de UFC Benson Henderson ante Saad Awad en los pesos ligeros. Finalmente, Cheick Kongo y Timothy Johnson harán sacar chispas en el octágono de Bellator con otra pelea que promete ser de las mejores de la noche en Nueva York.

Tonight, @BellatorMMA brings big names together for one of the most anticipated fights of the year. #MMA superstar Fedor Emilianenko & wildly popular @ChaelSonnen will go head-to-head for the second semi-final of the Heavyweight Grand Prix on @paramountnet at 9/8c. #Bellator208 pic.twitter.com/JTD1pFYrbe — Viacom (@Viacom) 13 de octubre de 2018

HORARIOS, PAÍS POR PAÍS: BELLATOR 208

Perú: 8.00 p.m.

México (Centro): 7.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 6.00 p.m.

México (Noroeste): 5.00 p.m.

Costa Rica: 7.00 p.m.

Ecuador: 8.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 5.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 7.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 8.00 p.m.

Colombia: 8.00 p.m.

Argentina: 10.00 p.m.

España: 2.00 a.m. (domingo 14 de octubre)

España (Islas Canarias): 1.00 a.m. (domingo 14 de octubre)

Uruguay: 10.00 p.m.

Paraguay: 10.00 p.m.

Chile: 10.00 p.m.

Brasil: 11.00 p.m.

Bolivia: 9.00 p.m.

Venezuela: 9.00 p.m.

Canadá: 8.00 p.m.

Guatemala: 7.00 p.m.

Honduras: 7.00 p.m.

Italia: 2.00 a.m. (domingo 14 de octubre)

Francia: 2.00 a.m. (domingo 14 de octubre)

Alemania: 2.00 a.m. (domingo 14 de octubre)

Inglaterra: 1.00 a.m. (domingo 14 de octubre)

BELLATOR 208 EN VIVO: FOX Sports - GUÍA DE CANALES TV

A partir de las 5.30 p.m. (hora peruana)

Movistar: canal 501

DirecTV: canal 604

Claro TV: canal 61

BELLATOR 208 EN VIVO: FOX Sports HD - GUÍA DE CANALES TV

Movistar HD: canal 744

DirecTV HD: canal 1604

Claro TV HD: canal 517

CARTELERA ESTELAR EN VIVO: BELLATOR 208 (FOX SPORTS)

Heavyweight: Fedor Emelianenko vs. Chael Sonnen

Lightweight: Benson Henderson vs. Saad Awad

Heavyweight: Cheick Kongo vs. Timothy Johnson

Middleweight: Alexander Shlemenko vs. Anatoly Tokov

Featherweight: Henry Corrales vs. Andy Main



CARTELERA PRELIMINAR EN VIVO: BELLATOR 208 (Paramount Network.com)

Bantamweight: Tommy Espinosa vs. Suhrob Aidarbekov

Featherweight: Frank Buenafuente vs. James Gonzalez

Middleweight: Jeremy Puglia vs. Eric Olsen

Welterweight: Mike DiOrio vs. Andrews Rodriguez

Bantamweight: Zarrukh Adashev vs. Christian Medina

Lightweight: Ryan Castro vs. Dennis Buzukia

Lightweight: Jerome Mickle vs. Nick Fiore

Welterweight: Robson Gracie Jr. vs. Jamal Pottinger

Women's Strawweight: Jennifer Chieng vs. Jessica Ruiz

Welterweight: Shaquan Moore vs. David Meshkhoradze