Khabib Nurmagomedov sobre su infancia: "Si no mordía al oso, me iba a matar" [VIDEO]

En una charla muy cordial sobre su actualidad después de coronarse como principal peleador de la categoría 'Peso Ligero' en UFC, Khabib Nurmagomedov, contó detalles de su actualidad y además contó algunas cosas que no se conocían. Todo gracias al medio ruso 'La Primera', que contactó al 'líder ruso'.

La primera consulta está basada en la popularidad que ganó en los últimos meses: "Me gustaría al menos cinco horas de sueño. Todo el tiempo estoy en vuelos de aviones. Todo el país me apoya. Nunca he estado como héroe nacional, lo confieso honestamente, toda esta fama me presiona un poco".

Después del disturbio que pasó cuando venció a Conor McGregor, se contó que Khabib había perdido el título que le otorgó UFC y hoy sería 'el campeón oficial': "El cinturón está ahora en mi sala de estar o en el pasillo, no recuerdo exactamente. Le dije al UFC: 'Si creen que he infringido algunas reglas o la ley, ponlo en práctica. Solo dame mi cinturón. Hice mi trabajo en el octágono'", respondió ante la pregunta de ¿Dónde está el cinturón?

¿Le gustaría estar en la UFC Ultimate?

"Soy una persona muy seria ¿Es el dinero lo principal? Para mí, no. En esta lucha por mí en primer lugar estaba el honor de la familia y la patria, que el rival (McGregor) insultó. No pensé ni por un segundo que estaba entrando a la competencia. Fui a la jaula como una guerra. Estaba listo para ir hasta el final".

La parte más curiosa de la nota se detectó cuando le recordaron al insólita pelea frente a un osezno, Khabib Nurmagomedov contaba con tan solo 9 años ya era un adulto y derecha con esta situación extrema: "En ese momento le pregunté a mi padre: "¿Él va a morder?" Y el padre respondió: "Así que tú también, muerde", explicó con risas pero después cambió su rostro al expresar: 'Tenía que hacerlo, si no moría'.

EL DATO:

Khabib Nurmagomedov ganó en la última pelea ante McGregor un aproximado de 3 millones de dólares.

