WWE RAW EN VIVO ONLINE HOY vía FOX Sports 2: sigue los detalles previo a Crown Jewel

WWE Monday Night Raw EN VIVO ONLINE vía FOX Sports 2: se desarrollará este lunes 29 de octubre (7.00 p.m. - hora peruana) en el ring del Spectrum Center de Charlotte, en Carolina del Norte, con miras a Crown Jewel, evento a realizarse el viernes 2 de noviembre en Arabia Saudita.

A los fanáticos de la WWE aún les cuesta asimilar la dura decisión que tomó Roman Reigns de dejar vacante el cinturón Universal para poder luchar contra la enfermedad de la leucemia. Sin embargo, el show debe continuar y se espera un breve careo entre Brock Lesnar y Braun Strowman, quien buscarán quedarse con el título de Reigns en Crown Jewel.

Ahora, se espera que 'The Brothers of Destruction' ('Los Hermanos de la Destrucción'), The Undertaker y Kane, enciendan nuevamente la rivalidad frente 'D-Generation X', Triple H y Shawn Michaels, antes del gran combate que se vivirá en WWE Crown Jewel.

Se espera que en el WWE Monday Night Raw haya una aparición especial de estas tres leyendas de la compañía de lucha: Hulk Hogan, Kevin Nash y Scott Hall, en representación de la mítica agrupación NWO.

Seth Rollins, Dean Ambrose, Dolph Ziggler, Drew McIntyre, Baron Corbin, Alexa Bliss y Bobby Lashley, entre otras estrellas de la WWE serán protagonistas de las peleas de este Monday Night Raw

WWE RAW: HORARIOS, PAÍS POR PAÍS

Perú: 7:00 p.m.

Costa Rica: 6:00 p.m.

México: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Panamá: 7:00 p.m.

Bolivia: 8:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p.m.

Paraguay: 8:00 p.m.

Chile: 8:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

Uruguay: 9:00 p.m.

España: 2:00 a.m. (martes 17 de julio)

CANALES DEL WWE RAW: VÍA FOX SPORTS 2

Perú: FOX Sports 2.

Costa Rica: FOX Sports 2.

México: FOX Sports 2.

Colombia: FOX Sports 2.

Ecuador: FOX Sports 2.

Panamá: FOX Sports 2.

Bolivia: FOX Sports 2.

Venezuela: FOX Sports 2.

Paraguay: FOX Sports 2.

Chile: FOX Sports 2.

Argentina: FOX Sports 2.

Uruguay: FOX Sports 2.

GUÍA TV: WWE RAW VÍA FOX SPORTS 2

DirecTV: Canal 608.

DirecTV HD: Canal 1608.

Claro: Canal 62.

Claro HD: Canal 518.

Movistar: Canal 502.

Movistar HD: Canal 74.