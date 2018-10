WWE Evolution 2018 EN VIVO: Ronda Rousey vs Nikki Bella ver ONLINE por FOX ACTION | HORARIO | CARTELERA | CANALES | GUÍA TV

La WWE celebrará este domingo 28 de octubre (5.00 p.m. - hora peruana / EN VIVO ONLINE vía FOX Action Premium Latino / Movistar / Claro TV / DirecTV Sports) el primer evento femenino de la historia del Wrestling: Evolution 2018 en la arena del Nassau Veterans Memorial Coliseum, de Nueva York. La compañía ha confirmado 7 peleas titulares y, además, un Royal Rumble.

Entre todas las peleas que nos tiene preparada la WWE, se destaca la de Ronda Rousey, excampeona de peso gallo del UFC, frente a Nikki Bella, leyenda femenina de la WWE. Ambas lucharán por el cinturón femenino de Raw en Evolution 2018.

También se pondrá el juego el título de SmackDown entre Becky Lynch y Charlotte Flair. Las dos han sido protagonistas de las mejores luchas femeninas de los principales eventos de la WWE tras las salidas de Paige, Aj Lee, Nikki y Brie Bella.

La acción continuará con el combate por el cinturón femenino de NXT: la prometedora Kairi Sane hará defensa del mismo contra Shayna Baszler.

"Gracias a todos los que han hecho posible Evolution, especialmente a todas las mujeres valientes que han pisado el pie dentro de un ring de lucha libre. Gracias por su sacrificio, pasión y perseverancia. Para la WWE es un orgullo y un privilegio continuar con esta nueva apuesta. ¡Esta noche todos hacemos historia!", escribió Stephanie McMahon en Twitter.

Thank you to everyone who has made #Evolution possible, especially all of the brave women who have ever stepped foot inside a wrestling ring. Thank you 4 your sacrifice, passion & perseverance. @WWE is proud & privileged to continue what you started. Tonight we all make history! — Stephanie McMahon (@StephMcMahon) 28 de octubre de 2018

Finalmente, Trish Stratus y Lita saldrán del retiro para poner a prueba Alicia Fox, Mickie James y Alexa Bliss.

HORARIOS, PAÍS POR PAÍS: WWE EVOLUTION 2018

Perú: 5.00 p.m. (Kickoff) - 6.00 p.m. (main event)

Argentina: 7.00 p.m. (Kickoff) - 8.00 p.m. (main event)

México (Centro): 5.00 p.m. (Kickoff) - 6.00 p.m. (evento)

México (Pacífico, Sonora): 4.00 p.m. (Kickoff) - 5.00 p.m. (evento)

México (Noroeste): 3.00 p.m. (Kickoff) - 4.00 p.m. (evento)

Costa Rica: 5.00 p.m. (Kickoff) - 6.00 p.m. (evento)

Ecuador: 5.00 p.m. (Kickoff) - 6.00 p.m. (evento)

Estados Unidos (Los Ángeles): 3.00 p.m. (Kickoff) - 4.00 p.m. (evento)

Estados Unidos (Texas): 5.00 p.m. (Kickoff) - 6.00 p.m. (evento)

Estados Unidos (Miami): 6.00 p.m. (Kickoff) - 7.00 p.m. (evento)

Colombia: 5.00 p.m. (Kickoff) - 6.00 p.m. (evento)

España: 11.00 p.m. (Kickoff) - 12.00 a.m. 29/10 (evento)

España (Islas Canarias): 10.00 p.m. (Kickoff) - 11.00 a.m. (evento)

Uruguay: 7.00 p.m. (Kickoff) - 8.00 p.m. (main event)

Paraguay: 7.00 p.m. (Kickoff) - 8.00 p.m. (main event)

Chile: 7.00 p.m. (Kickoff) - 8.00 p.m. (main event)

Brasil: 8.00 p.m. (Kickoff) - 9.00 p.m. (main event)

Bolivia: 6.00 p.m. (Kickoff) - 7.00 p.m. (main event)

Venezuela: 6.00 p.m. (Kickoff) - 7.00 p.m. (main event)

Canadá: 6.00 p.m. (Kickoff) - 7.00 p.m. (main event)

Guatemala: 4.00 p.m. (Kickoff) - 5.00 p.m. (evento)

Honduras: 4.00 p.m. (Kickoff) - 5.00 p.m. (evento)

Italia: 11.00 p.m. (Kickoff) - 12.00 a.m. 29/10 (evento)

Francia: 11.00 p.m. (Kickoff) - 12.00 a.m. 29/10 (evento)

Alemania: 11.00 p.m. (Kickoff) - 12.00 a.m. 29/10 (evento)

Inglaterra: 10.00 p.m. (Kickoff) - 11.00 p.m. (evento)

Japón: 7.00 a.m. (Kickoff) - 8.00 a.m. 29/10 (evento)

Corea del Sur: 7.00 a.m. (Kickoff) - 8.00 a.m. 29/10 (evento)

Australia: 9.00 a.m. (Kickoff) - 10.00 a.m. 29/10 (evento)

China: 6.00 a.m. (Kickoff) - 7.00 a.m. 29/10 (evento)

CARTELERA DE WWE EVOLUTION 2018

Campeonato Femenino de RAW

Ronda Rousey (c) vs. Nikki Bella

Campeonato Femenino de SmackDown

Becky Lynch (c) vs. Charlotte Flair

Campeonato de mujeres de NXT

Kairi Sane (c) vs. Shayna Baszler

Final del Mae Young Classic

Io Shirai vs. Toni Storm

Combate por parejas

Trish Stratus y Lita vs. Alicia Fox y Mickie James c/Alexa Bliss

Combate por equipos

Sasha Banks, Bayley y Natalya vs. The Riott Squad (Liv Morgan, Sarah Logan y Ruby Riott)

Batalla real de mujeres

Participan: Tamina Snuka, Billie Kay, Peyton Royce, Ember Moon, Nia Jax, Dana Brooke, Asuka, Mandy Rose, Sonya Deville, Carmella, Lana, Naomi, Torrie Wilson, Michelle McCool, Alundra Blayze, Ivory, Molly Holly, Kelly Kelly, Maria Kanellis y Zelina Vega.

FOX Action Latino

Movistar TV: canal 184.

DirecTV: canal 561.

Claro TV: canal 325 y 326.

FOX Action HD

Movistar TV: canal 788.

DirecTV: canal 1561.

Claro TV: canal 333 y 623.

GUÍA TV - WWE EVOLUTION 2018

La transmisión del evento WWE Evolution 2018 estará a cargo por el canal de Fox Action Latino de Movistar TV (184 digital). Asimismo, en el canal 561 del servicio DirecTV y, finalmente, por el canal 325 y 326 de Claro.



También podrás disfrutar de toda la emoción de WWE Evolution 2018 en alta definición HD por el canal Fox Action HD en los tres servicios de cable disponible en el Perú: Movistar TV (788), DirecTV (1561) y Claro (333 y 623).

Y como ya es una costumbre, WWE Network será otra opción fantástica para poder ver el Evolution 2018 desde la computadora.

También puede verlo a través de la app FOX (DirecTV Play y Movistar Play)

¿CÓMO VER WWE EVOLUTION 2018 EN VIVO Y GRATIS?

WWE Network ofrece una oferta con la cual podemos ver WWE Evolution 2018 en vivo, en español, en HD y de forma completamente gratuita. Con la promoción que WWE Network tiene activa en estos momentos podemos disfrutar de un mes gratis del miles de horas, incluyendo todo el contenido audiovisual de la historia de WWE.

Consolas para Streaming

WWE Network: PS3, PS4, XBOX, XBOX ONE PC, Nintendo Swicth y Tablet.