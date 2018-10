WWE Evolution 2018 EN VIVO: evento PPV exclusivo de mujeres con Ronda Rousey

EN VIVO

- Alexa Bliss, quien no podrá luchar por una lesión, habló en la previa sobre el WWE Evolution.

La WWE llevará a cabo este domingo 28 de octubre Evolution 2018, un evento exclusivamente de mujeres que se desarrollará en el Nassau Veterans Memorial Coliseum de Long Island, Nueva York. La transmisión del show PPV se desarrollará EN VIVO ONLINE EN DIRECTO a partir de las 5.00 p.m. (hora peruana) por señal de Fox Action y las incidencias en Libero.pe.

La pelea estelar de la noche será entre Ronda Rousey y Nikki Bella por el Campeonato Femenil de Raw. La excampeona de UFC forjó una gran amistad con expareja de John Cena desde su debut en el Royal Rumble 2018. Sin embargo y con la ayuda de su hermana Brie, traicionó a la actual campeona de la marca roja y juntas le metieron una paliza.

Otra de las peleas más esperadas de la jornada será la de Becky Lynch ante Charlotte Flair por el título de Mujeres de SmackDown. Las dos luchadoras se conocen desde hace varios años cuando compartieron vestuario en NXT, pero en SummerSlam la pelirroja atacó por la espalda a la popular ‘reina’ y en Hell in a Cell le arrebató el cinturón femenino.

En el WWE Evolution no solamente estarán las peleadoras actuales, ya que varias “glorias de antaño” también se harán presentes. Trish Stratus y Lita, dos de las caras más importante de la historia de la división femenina, no podían faltar; por eso ambas harán equipo y se medirán frente a la mítica Mickie James y Alicia Fox. Esta última reemplazará a Alexa Bliss, que se lesionó hace un par de semana en un evento Live de la empresa.

El evento PPV contará con una edición especial de Batalla Real en las que 20 retadoras competirán por una oportunidad al Campeonato Femenil de su respectiva marca. La favorita a quedarse con el primer lugar del torneo es Ember Moon, pero Nia Jax y Asuka también podrían dar la sorpresa.

Las otras competidoras son: Tamina Snuka, Billie Kay, Peyton Royce, Dana Brooke, Mandy Rose, Sonya Deville, Carmella, Lana, Naomi, Torrie Wilson, Michelle McCool, Alundra Blayze, Ivory, Molly Holly, Kelly Kelly, Maria Kanellis y Zelina Vega.

CARTELERA WWE EVOLUTION

- Sasha Banks, Bayley y Natalya vs. The Riott Squad (Liv Morgan, Sarah Logan y Ruby Riott).

- Trish Stratus y Lita vs. Alicia Fox y Mickie James con Alexa Bliss.

- Batalla Real de mujeres.

- Io Shirai vs. Toni Storm por la Final del Mae Young Classic.

- Kairi Sane vs. Shayna Baszler por el Campeonato de mujeres de NXT.

- Becky Lynch vs. Charlotte Flair por el Campeonato de mujeres de SmackDown.

- Ronda Rousey vs. Nikki Bella por el Campeonato de mujeres de Raw.

#WWEEVOLUTION SERÁ LEGENDARIO‼️ 3 tÍtulos en juego, la final del @MaeYoungClassic, una Batalla Real y MUCHAS SORPRESAS 👀



Qué lucha tienes ganas de ver en el 1er. PPV de mujeres❓

🔥 Sintoniza en @WWENetwork y @FOXPremiumLat para verlo EN ESPAÑOL a las 5pmCT. pic.twitter.com/eOJSTRwsN9 — WWE Español (@wweespanol) 28 de octubre de 2018

HORARIOS WWE EVOLUTION

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 6.00 p.m.

Estados Unidos: 6.00 p.m. (ET) / 3.00 p.m.(PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 5.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 7.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 8.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 12.00 a.m. (al día siguiente)

CANALES WWE EVOLUTION

FOX Action

Movistar TV: canal 184.

DirecTV: canal 561.

Claro TV: canal 325 y 326.

FOX Action HD

Movistar TV: canal 788.

DirecTV: canal 1561.

Claro TV: canal 333 y 623.

Consolas para Streaming

WWE Network: PS3, PS4, XBOX, XBOX ONE PC, Nintendo Swicth y Tablet.

¿CÓMO VER WWE EVOLUTION EN VIVO ONLINE Y GRATIS?

Si quieres seguir en Internet el evento WWE Evolution 2018, libero.pe realizará la transmisión del minuto a minuto con todas las incidencias. Además, puedes ver el resumen al término de la velada luchística.