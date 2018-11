Brock Lesnar vs Daniel Bryan EN VIVO: Campeón Universal vs Campeón de la WWE en Survivor Series 2018

Brock Lesnar y Daniel Bryan se verán las caras este domingo 18 de noviembre a las 7:00 p.m. (hora peruana) en la cartelera central del WWE Survivor Series 2018. La lucha es muy atractiva, pues el Campeón Universal y el Campeón de la WWE, en ese orden respectivamente, serán los protagonistas de tremenda lucha.

El combate, sin lugar a dudas, ha sido el más esperado luego de que hace unos días se confirmó la presencia de Daniel Bryan, tras una soberana paliza al vigente campeón WWE, AJ Styles, en el último Smackdown Live. La sorpresiva caída del Phenomenal One cambió directamente en el Survivor Series, donde se esperaba verlo en acción.

TOMORROW NIGHT at 7e/4p, the battle for brand supremacy is ON as #RAW and #SDLive collide at #SurvivorSeries! @WWENetwork pic.twitter.com/U3lwiC2vML