WWE: Daniel Bryan se medirá con Brock Lesnar en Survivor Series [VIDEO]

La WWE volvió a sorprender a sus seguidores con el inédito final llevado a cabo este martes en SmackDown. Y es que contra todo pronóstico AJ Styles perdió el título mundial luego de más de 365 días como campeón ante Daniel Bryan, que hizo un giro inesperado en su personaje y quedó como el “malo de la película”.

Y es que desde un principio todo comenzó de cabeza con la confirmación de la lesión de Becky Lynch, quien confirmó a Charlotte como su reemplazo para Survivor Series. Al final, el líder del movimiento “Yes” (sí en español) se convirtió por cuarta vez campeón mundial y será quién se enfrente a Brock Lesnar en el evento de este domingo.

With that being said, NEW #WWEChampion @WWEDanielBryan will face #UniversalChampion @BrockLesnar THIS SUNDAY at #SurvivorSeries! pic.twitter.com/6FVoWq1kyz