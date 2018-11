WWE SmackDown EN VIVO: AJ Styles, Charlotte Flair y Becky Lynch previo a Survivor Series

La WWE llevará a cabo el episodio 1003 de SmackDown en las instalaciones del Enterprise Center de St. Louis, en el estado de Missouri y contará con todas las incidencias de cara al evento Survivor Series 2018. La transmisión del show se desarrollará EN VIVO ONLINE a partir de las 8.00 p.m. (hora peruana) por señal de Fox Sports 3 y las incidencias en Libero.pe.

La atención se la llevará la división femenil, ya que todo el roster comandada por Becky Lynch invadió ayer lunes Monday Night Raw y masacró a Ronda Rousey y compañía. Para hoy 13 de noviembre se espera que las superestrellas de la marca roja hagan su aparición, pero todas estarán alertas. Además, se sabrá si Charlotte aceptará ser la capitana para el domingo.

El actual campeón mundial de la WWE, AJ Styles, volverá a subir al cuadrilátero para enviarle un mensaje a su retador del domingo, Brock Lesnar. Y es que el 'Phenomenal' no pierde desde hace más de 365 días y 'La Bestia' será una de sus pruebas más duras.

When you’re babbling on about avocados, I’m main-eventing my show AND your show. Did you hear that last night, Ronda? That’s the sound they make when The Man comes around. pic.twitter.com/5JGZJIUhDW