UFC: Khabib propone revancha a Conor McGregor, ¡pero en boxeo!

Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov podrían volver a verse las caras tras el escándalo que protagonizaron fuera del octágono al terminar la pelea del UFC 229. Aquel 6 de octubre, 'The Eagle' sometió con un mataleón a 'The Notorious' en el cuarto round y así retuvo el cinturón de peso ligero. Sin embargo, las acciones del ruso no terminaron ahí, Khabib quería más... y, luego, saltó de la jaula y se enfrentó a Dillon Danis, sparring del irlandés.

A causa de esto, la Comisión Atlética de Nevada decidió congelar el 50% de la bolsa de Khabib Nurmagomedov y procedió a realizar las investigaciones del caso. El veredicto final se conocerá el próximo 10 de diciembre y tanto Khabib como Conor McGregor podrían recibir duras sanciones, según especula la prensa norteamericana que cubre los eventos de UFC.

Al día siguiente de esa noche en Las Vegas, Conor McGregor le solicitó a Dana White, presidente de UFC, una revancha contra Khabib Nurmagomedov. Este se negó con un rotundo "no". Asimismo, el padre del ruso manifestó que su hijo tenía otras tres opciones como rivales por encima de 'The Notorious': Georges St-Pierre, Floyd Mayweather y Tony 'Cucuy' Ferguson.

Pero, ahora, las cosas han dado un giro inesperado. ¿Revancha? Abdulmanap Nurmagomedov, padre de Khabib, así lo dio a entender en una reciente entrevista en donde ya no descarta una revancha frente a Conor McGregor. Y por si fuera poco, aseguró que el UFC no sería la opción para hacerlo posible: "Khabib desea que sea un combate de boxeo".

"En cuanto a la lucha contra Conor McGregor de acuerdo con las reglas del boxeo, estamos interesados en ese tipo pelea. (Khabib Nurmagomedov) Es capaz de hacerlo en el ring de boxeo. Khabib tiene todas las habilidades para ganar por las reglas del boxeo. Una de las habilidades clave puede ser llamada resistencia", aseguró Abdulmanap.

Cabe recordar que Conor McGregor ya sabe lo que es ingresar a un ring de boxeo, cuando le tocó enfrentar a Floyd Mayweather en agosto de 2017.